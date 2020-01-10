Крупную партию пакистанских мандаринов под видом казахстанских пытались ввезти в Россию

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Алматы. 10 января. КазТАГ – Крупную партию пакистанских мандаринов под видом казахстанских пытались ввезти в Челябинскую область России, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«При ввозе двух партий мандаринов общим весом 40 тонн из Республики Казахстан установлено, что продукция следовала в сопровождении фитосанитарных сертификатов, которые были признаны недействительными: в них указана неверная страна происхождения – Республика Казахстан вместо Исламской Республики Пакистан, о чем свидетельствовала представленная декларация соответствия», — говорится в сообщении в пятницу.

В итоге указанный груз был возвращен на территорию Казахстана.

«Виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Под контролем сотрудников территориального управления Россельхознадзора транспортные средства возвращены в места отправления», — сказано в сообщении.

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