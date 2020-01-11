Алматы. 11 января. КазТАГ — Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing, передает ТАСС.

«Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных сил (Ирана-КазТАГ): человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США, привела к катастрофе», — написал в субботу на своей странице в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Зариф принес соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии.

Напомним, 9 января стало известно, что три высокопоставленных источника в Пентагоне, которым, как отмечается в информации авторитетного американского журнала Newsweek, было запрещено официально комментировать авиакатастрофу под Тегераном, сообщили журналу, что «предполагается, что самолет был поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1». Они считают, что «инцидент, вероятно, был случайным». По их версии, «после ракетного обстрела, совершенного Ираном, противовоздушная оборона, скорее всего, была активна».

Позднее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде сообщил, что «ракетная атака на украинский самолет научно невозможна и такие слухи не имеют смысла». Он отметил, что «в то же время десятки иранских и иностранных самолетов летали над безопасным пространством Ирана».

10 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) не исключается.

Утром 8 января Boeing 737, принадлежавший «Международным авиалиниям Украины», потерпел крушение рядом с аэропортом Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Самолет направлялся в Киев. По данным МВД Украины, на борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа. Все погибли. Большинство погибших оказались гражданами Канады и Ирана. В МИД Казахстана сообщили, что казахстанцев среди погибших нет, позже данную информацию подтвердили и иранские власти. Вместе с тем, известно, что на сегодняшний день на консульском учете в Иране стоят 174 гражданина Казахстана.

По версии иранских властей, причиной крушения авиалайнера стал пожар в моторном отсеке. При этом Тегеран отрицает версию о том, что крушение самолета вызвано попаданием ракеты.

В этот же день две казахстанские авиакомпании – Air Astana и SCAT отказались от полетов над воздушным пространством Ирака и Ирана.

Позднее в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК сообщили, что «казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана». В ведомстве заверили, что «казахстанские авиакомпании, в связи со сложившейся ситуацией, прорабатывают вопрос выполнения указанных полетов через альтернативные воздушные трассы в облет воздушного пространства Ирана по согласованию с навигационными службами соответствующих стран».

Отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.

Позднее несколько военных объектов США в Ираке были атакованы крылатыми и баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя ситуацию, заявил, что Тегеран «предпринял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 устава ООН», назвав трусливым нападение на своих граждан и высокопоставленных чиновников убийство генерала Касема Сулеймани. Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но подчеркнул, что Иран намерен защищаться от любой агрессии. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что все нормально, сейчас, по его словам, идет оценка жертв и повреждений. Он добавил, что на сегодняшний день у США самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире, пообещав сделать в скором времени официальное заявление.

8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне конфликта США и Ирана провел в Акорде совещание по ситуации на Ближнем Востоке.