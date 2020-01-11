Нур-Султан. 11 января. КазТАГ – Представлен планируемый в Казахстане перечень должностей педагогов, передает корреспондент агентства.

Согласно проекту приказа министерства образования и науки, в Казахстане планируют утвердить следующий перечень должностей педагогов:

Учителя организаций образования;

Руководитель (начальник, директор, заведующий) дошкольной организации, организации среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего), технического и профессионального, послесреднего образования, специализированной организации образования, специальной организации образования, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации дополнительного образования для детей и взрослых, учебно-методического (методического) центра (кабинета), центров по работе с одаренными детьми, института повышения квалификации (филиала);

Преподаватель-организатор начальной военной и технологической подготовки (военный руководитель в учебном заведении);

Руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения;

Заместитель руководителя организации образования: по дошкольному воспитанию и обучению, научной, учебной, учебно-производственной, учебно-воспитательной, учебно-методической, учебно-оздоровительной работе (центра, комплекса), воспитательной работе, информатизации, начальной военной и технологической подготовке, по инновационному образованию (технологиям), по профильному, профессиональному обучению;

Заведующий интернатом, лабораторией, кабинетом организации образования; отделением в организациях образования, непосредственно занимающийся учебно-производственной, учебно-воспитательной деятельностью; учебной частью, сектором, учебно-производственной (учебной) мастерской (в организациях образования);

Заведующий кафедрой института повышения квалификации (филиала);

Профессор, доктор наук института повышения квалификации (филиала);

Доцент, кандидат наук, доктор PhD, ассоциированный профессор института повышения квалификации (филиала);

Старший преподаватель института повышения квалификации (филиала);

Социальный педагог;

Педагог-ассистент;

Эдвайзер;

Педагог-организатор;

Педагог дополнительного образования;

Педагог-психолог, психолог;

Учитель – логопед;

Учитель-дефектолог, дефектолог (учитель-логопед, логопед, олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог);

Педагог-организатор, учитель начальной военной и технологической подготовки;

Воспитатель: старший воспитатель, воспитатель (в организациях образования); патронатный воспитатель (у детей сирот и оставшихся без попечения родителей);

Преподаватель; тренер-преподаватель по спорту, старший тренер-преподаватель по спорту, занимающийся непосредственно учебно-преподавательской деятельностью;

Старший вожатый, вожатый;

Переводчик-дактилолог (сурдопереводчик в организациях образования);

Культорганизатор (в организациях образования);

Инструктор: по труду (в организациях образования); по физической культуре, непосредственно занимающийся учебно-воспитательной деятельностью, в том числе в специальных организациях образования; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, инструктор-методист по плаванию, по туризму;

Старший мастер, мастер производственного обучения; мастер – преподаватель производственного обучения;

Методист: дошкольной организации образования, организации дополнительного образования; организации технического и профессионального, послесреднего образования, учебно-методического (методического) центра (кабинета), центра по работе с одаренными детьми, специальной организации образования;

Музыкальный руководитель, аккомпаниатор, концертмейстер, непосредственно занимающийся учебно-воспитательной деятельностью.