Нур-Султан. 11 января. КазТАГ – Представлен планируемый в Казахстане перечень должностей педагогов, передает корреспондент агентства.
Согласно проекту приказа министерства образования и науки, в Казахстане планируют утвердить следующий перечень должностей педагогов:
Учителя организаций образования;
Руководитель (начальник, директор, заведующий) дошкольной организации, организации среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего), технического и профессионального, послесреднего образования, специализированной организации образования, специальной организации образования, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации дополнительного образования для детей и взрослых, учебно-методического (методического) центра (кабинета), центров по работе с одаренными детьми, института повышения квалификации (филиала);
Преподаватель-организатор начальной военной и технологической подготовки (военный руководитель в учебном заведении);
Руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения;
Заместитель руководителя организации образования: по дошкольному воспитанию и обучению, научной, учебной, учебно-производственной, учебно-воспитательной, учебно-методической, учебно-оздоровительной работе (центра, комплекса), воспитательной работе, информатизации, начальной военной и технологической подготовке, по инновационному образованию (технологиям), по профильному, профессиональному обучению;
Заведующий интернатом, лабораторией, кабинетом организации образования; отделением в организациях образования, непосредственно занимающийся учебно-производственной, учебно-воспитательной деятельностью; учебной частью, сектором, учебно-производственной (учебной) мастерской (в организациях образования);
Заведующий кафедрой института повышения квалификации (филиала);
Профессор, доктор наук института повышения квалификации (филиала);
Доцент, кандидат наук, доктор PhD, ассоциированный профессор института повышения квалификации (филиала);
Старший преподаватель института повышения квалификации (филиала);
Социальный педагог;
Педагог-ассистент;
Эдвайзер;
Педагог-организатор;
Педагог дополнительного образования;
Педагог-психолог, психолог;
Учитель – логопед;
Учитель-дефектолог, дефектолог (учитель-логопед, логопед, олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог);
Педагог-организатор, учитель начальной военной и технологической подготовки;
Воспитатель: старший воспитатель, воспитатель (в организациях образования); патронатный воспитатель (у детей сирот и оставшихся без попечения родителей);
Преподаватель; тренер-преподаватель по спорту, старший тренер-преподаватель по спорту, занимающийся непосредственно учебно-преподавательской деятельностью;
Старший вожатый, вожатый;
Переводчик-дактилолог (сурдопереводчик в организациях образования);
Культорганизатор (в организациях образования);
Инструктор: по труду (в организациях образования); по физической культуре, непосредственно занимающийся учебно-воспитательной деятельностью, в том числе в специальных организациях образования; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, инструктор-методист по плаванию, по туризму;
Старший мастер, мастер производственного обучения; мастер – преподаватель производственного обучения;
Методист: дошкольной организации образования, организации дополнительного образования; организации технического и профессионального, послесреднего образования, учебно-методического (методического) центра (кабинета), центра по работе с одаренными детьми, специальной организации образования;
Музыкальный руководитель, аккомпаниатор, концертмейстер, непосредственно занимающийся учебно-воспитательной деятельностью.