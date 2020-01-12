Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу имеет важное значение – Токаев

Алматы. 12 января. КазТАГ — Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу имеет важное значение, сказал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унесшую жизни многих граждан ряда государств, это решение, имеющее важное значение. В сложившейся ситуации все стороны должны проявлять сдержанность для снижения напряженности, жертвами которой становятся и мирные граждане», — написал глава государства в воскресенье на своей странице в Twitter.

Напомним, 11 января Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной трагедии стала «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США. Зариф принес соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале сообщил, что настаивает на полноценном признании Ираном вины за сбитый Boeing. Глава страны добавил, что ожидает от Ирана, «заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам».

«Надеемся, что расследование продолжится без искусственных задержек и препятствий. Нашим 45 специалистам должны обеспечить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», — заключил Зеленский.