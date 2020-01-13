Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 13 января. КазТАГ – Доллар США относительно данных за субботу в понедельник подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т376,5, а продажи – Т378,6.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т376,7, а продают по Т378,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т378, а продажи – Т379.

Официальный курс доллара США, установленный на понедельник Национальным банком Казахстана, составляет Т377,46.