KASE планирует развивать фондовый рынок и обеспечить прозрачность инвестсреды в РК

Алматы. 13 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстанская фондовая биржа (KASE) планирует развивать фондовый рынок и обеспечить прозрачность инвестиционной среды в Казахстане, заявляет торговая площадка.

«Биржа видит свою миссию в содействии экономическому росту Республики Казахстан посредством развития ликвидного фондового рынка, предоставления прозрачной инвестиционной среды для локальных и иностранных инвесторов и поддержания лидирующей позиции KASE на биржевом пространстве региона», — указывается в пресс-релизе биржи по обновлению корпоративных ценностей и принятию нового кодекса корпоративной этики.

KASE приняла новый кодекс корпоративной этики и обновила корпоративные ценности, отвечающие текущим бизнес-процессам и идеологическим требованиям биржи и разработанный с учетом международных практик, отмечается в документе.

Важной составляющей функционирования биржи как команды профессионалов, реализующих стратегически важные проекты, является, согласно документу, наличие корпоративных ценностей, отвечающих текущим вызовам и самоидентификации коллектива KASE: инновационности, ответственности, открытости и заботливости.

В мае 2019 года совет директоров Казахстанской фондовой биржи одобрил стратегию развития на 2019-2021 годы, одним из ключевых направлений которой является внедрение принципов устойчивого развития биржи.