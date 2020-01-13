Алматы. 13 января. КазТАГ – Дом принцу Гарри и Меган Маркл в Англии одолжил фигурант уранового скандала в Казахстане – канадский миллиардер Фрэнк Гистра, сообщает британское издание Daily Mail.

В особняке стоимостью $14 млн теперь временно проживает принц Гарри со своей женой Меган. Звездная пара до сих пор отказывалась называть имя щедрого домовладельца. По информации издания, дом супругам одолжил 62-летний канадский горный магнат Фрэнк Гистра.

Как выяснила британская пресса, принц Гарри и Меган Маркл провели свое первое Рождество с младенцем Арчи в особняке на набережной недалеко от столицы Британской Колумбии (провинция западной Канады) в городе Виктория. Дом оскандалившийся в Казахстане миллиардер одолжил королевской семье бесплатно.

Как известно, Фрэнк Гистра является одним из крупнейших доноров фонда Клинтонов (Билл Клинтон – экс-президент США) и входит в правление их фонда.

Напомним, в 2005 году Гистра приехал в Казахстан с тогдашним президентом Биллом Клинтоном, где они встретились с руководством страны. Тогда появление Клинтона в Казахстане породило волну публикаций, в которых выдвигалось предположение, что Клинтон помог Гистре заключить сделку по созданию урановой компании UrAsia в Казахстане, которая впоследствии объединился с Uranium One. Через год после заключения сделки Гистра пожертвовал $31,3 млн Фонду Клинтона.