Т99,9 млрд хотят потратить за два года на меры в сфере ЖКХ в рамках развития регионов РК

Нур-Султан. 13 января. КазТАГ – Т99,9 млрд хотят потратить за два года на меры в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в рамках развития регионов Казахстана, передает корреспондент агентства.

Согласно проекту бюджетной программы «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы развития регионов до 2020 года», на 2020 год министерство индустрии и инфраструктурного развития запрашивает Т62 968 596 тыс., а на 2021 год – Т36 939 713 тыс.

«Данные средства расходуются на выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам городов Нур-Султан и Алматы на развитие систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, данная программа также направлена на достижение целевого индикатора по доле объектов кондоминиумов, требующих капитального ремонта», — говорится в описании проекта бюджетной программы.

В качестве цели проекта указаны: строительство и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения в городах и в сельских населенных пунктах; обеспечение условий для развития инфраструктуры и создания благоприятной среды для населения надежным теплоснабжением; обеспечение республики модернизированными сетями тепло-, водоснабжения и водоотведения.