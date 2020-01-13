Нур-Султан. 13 января. КазТАГ — Почти 40 судей уволены по отрицательным мотивам в Казахстане в 2019 году, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова. В ходе встречи были рассмотрены вопросы отбора новых судей, прозрачности проведения процедур конкурса и объективного продвижения кадров. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об увольнении в 2019 году по отрицательным мотивам 37 судей, которые принимали незаконные решения, нарушали судейскую этику, не прошли аттестацию. Ряд судей был привлечен к дисциплинарной и уголовной ответственности», — говорится в сообщении в понедельник.

Асанов сообщил президенту о мерах, направленных на повышение качества судебных решений.

«По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по исполнению задач, поставленных в плане нации «100 конкретных шагов» и послании народу Казахстана», — следует из сообщения.

Важной задачей, по мнению Токаева, является внедрение административной юстиции как механизма разрешения правовых споров между государственными органами и гражданами.

«Президентом также поставлена задача продолжения реформы судебной системы», — резюмируется в сообщении.