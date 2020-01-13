Нацбанк РК с 1 января изменил условия получения лицензии

Алматы. 13 января. КазТАГ – Национальный банк (НБ) Казахстана с 1 января изменил условия получения лицензии, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление правления Национального банка РК от 26 февраля 2014 года (…) изменения: для получения лицензии юрлицо представляет в электронном виде через веб-портал «электронного правительства» электронное заявление, копию устава, копии документов, подтверждающих оплату минимального размера уставного капитала заявителя, сведения об акционере (участнике) (для юрлица) и сведения об акционере (участнике) (для физлица) на дату, предшествующую дате представления электронных документов», — указывается в постановлении, размещенном на сайте Нацбанка в понедельник.

Также, согласно документу, должны быть представлены электронная копия легализованной выписки из торгового реестра или другого легализованного документа с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки, удостоверяющие, что участник (акционер) заявителя – нерезидент РК является юрлицом по законодательству иностранного государства и содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем юрлицо – нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации.

Как указывается в документе, постановление вводится в действие c 1 января 2020 года.