В Бишкеке обсудили запуск представительства Тюркского совета в Будапеште

Новости 88 0

Алматы. 13 января. КазТАГ — В Бишкеке обсудили запуск представительства Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ/Тюркский совет) в Будапеште, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Министр иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков принял генерального секретаря ССТГ Багдада Амреева, прибывшего в Бишкек с рабочим визитом. (…) Амреев рассказал об итогах деятельности Тюркского совета за 2019 год, о ходе работы, связанной с запуском функционирования представительства ССТГ в Будапеште», — сообщили в пресс-службе МИД КР в понедельник.

Также сообщается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями об актуальных вопросах сотрудничества государств-членов Тюркского совета в различных сферах, включая реализацию договоренностей глав государств и решений VII саммита ССТГ, состоявшегося 15 октября 2019 года в Баку.

Айдарбеков отметил необходимость продолжения интенсификации деятельности Тюркского совета на экономическом направлении, реализации конкретных проектов в данной сфере, представляющих интерес для всех государств-членов.

Стороны также обсудили мероприятия, запланированные по линии Тюркского совета в 2020 году.

Сельское хозяйство – проблема во всех странах Сельское хозяйство – проблема во всех странах
3691

Похожие материалы:

  1. Казахстан ратифицировал соглашение о гармонизации финансового законодательства стран ЕАЭС
  2. Казахстан ратифицировал соглашение с Советом Европы по иммунитетам антикорруционных групп
  3. МРП в Казахстане увеличен по сравнению с 2019 годом
  4. Председатель совета генералов РК Рустем Кайдаров погиб в авиакатастрофе под Алматы
  5. Казахстан стал членом группы государств против коррупции Совета Европы со второй попытки

Новости партнеров

Загрузка...