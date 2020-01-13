В Бишкеке обсудили запуск представительства Тюркского совета в Будапеште

Алматы. 13 января. КазТАГ — В Бишкеке обсудили запуск представительства Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ/Тюркский совет) в Будапеште, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Министр иностранных дел Кыргызской Республики Чингиз Айдарбеков принял генерального секретаря ССТГ Багдада Амреева, прибывшего в Бишкек с рабочим визитом. (…) Амреев рассказал об итогах деятельности Тюркского совета за 2019 год, о ходе работы, связанной с запуском функционирования представительства ССТГ в Будапеште», — сообщили в пресс-службе МИД КР в понедельник.

Также сообщается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями об актуальных вопросах сотрудничества государств-членов Тюркского совета в различных сферах, включая реализацию договоренностей глав государств и решений VII саммита ССТГ, состоявшегося 15 октября 2019 года в Баку.

Айдарбеков отметил необходимость продолжения интенсификации деятельности Тюркского совета на экономическом направлении, реализации конкретных проектов в данной сфере, представляющих интерес для всех государств-членов.

Стороны также обсудили мероприятия, запланированные по линии Тюркского совета в 2020 году.