Приговоренный к 2,5 годам за наезд на ребенка в Южной Корее казахстанец подал апелляцию

Нур-Султан. 13 января. КазТАГ — Приговоренный к 2,5 годам за наезд на ребенка в Южной Корее казахстанец Сырым Шарибек подал апелляцию, передает корреспондент агентства.

«Он воспользовался своим правом и подал апелляцию», — сообщил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РК Айбек Смадияров в понедельник.

По его словам, адвокат казахстанца подготовил все документы, и они подали апелляцию на пересмотр приговора.

Напомним, 16 сентября 2019 года 20-летний трудовой мигрант из Казахстана Сырым Шарибек совершил наезд на семилетнего мальчика в Южной Корее и скрылся с места ДТП. Позднее мужчину разыскали в Павлодаре, после чего он добровольно вернулся в Южную Корею.

21 октября в МИД РК уточнили, что до пяти лет лишения свободы грозит совершившему наезд на ребенка в Южной Корее казахстанцу.

10 января 2020 года по итогам заключительного заседания суда города Чангвон Южной Кореи казахстанец приговорен к 2,5 годам заключения. Адвокат казахстанца Чой Хак Се считает приговор несправедливым. По его словам, в суде доказано, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Кроме того, обвиняемый после наезда остановился, убедился, что мальчику оказывают помощь и затем уехал. Адвокат подчеркнул, что его подзащитный добровольно сдался правоохранительным органам Казахстана.

Отмечалось, что родители ребенка не простили подсудимого. По информации адвоката, сторона обвиняемого решила подать апелляцию на решение суда. В случае отклонения апелляции, отбывание срока заключения будет считаться с 14 октября 2019 года, то есть с момента его прибытия в Республику Корея.