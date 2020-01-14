Нур-Султан. 14 января. КазТАГ – Синоптики не ожидают на Крещение сильных морозов в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Начиная с нового года, над северной половиной Европы и Западной Сибири установилась очень активная широтная фронтальная зона, по которой с районов Атлантики один за другим перемещаются по арктическому побережью глубокие циклоны с большими запасами тепла и влаги, и тем самым затрудняют проникновение арктического холода в Казахстан. И в ближайшие несколько суток каких-либо значительных изменений в синоптических процессах, оказывающих влияние на погоду в республике, не предполагается. А поэтому и сильных морозов на Крещенье в Казахстане не ожидается», — говорится в распространенном во вторник прогнозе погоды на 19-20 января.

Как отмечается, под влиянием атмосферных фронтов в северных и восточных областях республики 19-20 января ожидаются местами небольшой снег с метелью, порывистый западный и северо-западный ветер, температура воздуха ночью -10-18, днем -5-10.

«На остальной территории преимущественно без осадков, ночью и утром туман, температура воздуха на западе ночью -2-10, днем -4+2; на юге и юго-востоке ночью -8-15, днем -5+2; в центре ночью -8-15, -5-10. Такая температура воздуха выше средних многолетних значений на 3-5 градусов Цельсия, на юге республики около средней многолетней нормы», — уточнили синоптики.

В Нур-Султане без осадков, 19 января ночью -7-12, -3-8, 20 января ночью -13-18, -7-12.