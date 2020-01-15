Правительство Медведева ушло в отставку

Алматы. 15 января. КазТАГ — Правительство премьер-министра России Дмитрия Медведева ушло в отставку, сообщает ТАСС.

«Мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сказал Медведев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров в среду.

Он считает это правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», — пояснил премьер РФ.