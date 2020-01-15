Токаев отправил вице-министра внутренних дел Жакупова на пенсию

Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев отправил вице-министра внутренних дел Рашида Жакупова на пенсию, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Жакупов Рашид Тауфикович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан в связи с достижением пенсионного возраста», — говорится в сообщении в среду.

Напомним, Рашид Жакупов был назначен заместителем министра внутренних дел РК в сентябре 2014 года. Ранее (с 2006 по 2011 годы) он занимал должность заместителя начальника департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области, а также с 9 июля 2011 года по сентябрь 2014 года был начальником департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области.