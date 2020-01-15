Алматы. 15 января. КазТАГ — В России сокращен срок оформления паспорта гражданина Казахстана, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«В рамках совместного с комитетом миграционной службы (КМС) МВД РК пилотного проекта по оптимизации процесса оказания государственных услуг срок оформления паспорта гражданина РК в консульском отделе посольства РК в Москве сокращен с 80 до 10 дней», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что при наличии оснований по оформлению (разрешение на выезд на ПМЖ, очное обучение, трудовой договор) паспорт может быть оформлен за 10 календарных дней.

«После подачи документов гражданин имеет возможность отслеживать статус готовности документа через разработанный посольством телеграм-бот – https://t.me/Consularkz_bot. Все подробности о правилах документирования вы также можете узнать пройдя по ссылке», — резюмируется в сообщении.