Снег, метель и сильный ветер ожидаются в Нур-Султане и Акмолинской области в ближайшие дни

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Нур-Султан. 15 января. КазТАГ — Снег, метель и сильный ветер ожидаются в Нур-Султане и Акмолинской области в ближайшие дни, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«16 января в Акмолинской области местами снег, метель. Ветер западный, юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Нур-Султане 16-17 января снег, низовая метель. 16 января во второй половине дня, сутки 17 января ветер западный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Днем 17 января гололед», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

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