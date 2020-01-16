Бывший вице-министр обороны назначен заместителем начальника службы госохраны Казахстана

Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Заместителем начальника службы государственной охраны (СГО) Казахстана назначен Талгат Мухтаров, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Мухтаров Талгат Сабитович назначен заместителем начальника службы государственной охраны Республики Казахстан», — говорится в сообщении в пятницу.

Мухтаров с апреля 2019 года занимал пост заведующего отделом военной безопасности и обороны совета безопасности, до этого с мая 2016 года по 2019 год был уполномоченным по этике министерства обороны, а еще раньше – с апреля 2014 года по 2016 год был вице-министром обороны.

Напомним, ранее начальником СГО был назначен Калмуханбет Касымов.