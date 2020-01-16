Исекешев получил пост помощника президента и секретаря совбеза

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Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Асет Исекешев назначен помощником президента – секретарем совета безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

«Назначить Исекешева Асета Орентаевича помощником президента – секретарем Совета безопасности Республики Казахстан», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева в четверг.

Исекешев с марта 2019 года был исполнительным директоров Фонда Первого президента Республики Казахстан – Елбасы, до этого с сентября 2018 года по март 2019 года возглавлял администрацию президента, а еще раньше – с июня 2016 года по сентябрь 2018 года был акимом Нур-Султана.

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