Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 16 января. КазТАГ – Доллар США в четверг относительно данных за среду подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т378,5, а продажи – Т380,3.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т378,7, а продают по Т380,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т379,6, а продажи – Т380,6.

Официальный курс доллара США, установленный на четверг Национальным банком Казахстана, составляет Т379,7.

Тупиковый транзит Тупиковый транзит
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