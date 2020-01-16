«Власти продолжат искать оптимальный баланс между «нужно что-то менять» и «нельзя расшатывать систему»

Сетевые СМИ о предстоящих политических реформах

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ — «Андрей Чеботарев: «Есть риски новых протестов»» — Зачем нужен НСОД и состоятся ли внеочередные выборы в наступившем году? Последние политические инициативы Нацсовета, озвученные президентом ТОКАЕВЫМ, вызвали некоторые вопросы в обществе. Помимо митингового законодательства, это касается и обновления закона о политических партиях. В частности, речь идет об уменьшении порога для регистрации в два раза. Но разве это главное? Ведь дело не в том, сколько членов наберешь в свою партию, а в том зарегистрирует ее Минюст или нет. Почему тогда до пяти или, вообще, одной тысячи не сократить этот порог? На эти и другие вопросы сегодня отвечает директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», член НСОД и известный политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ — Что касается законодательства о политических партиях, то какого-либо единого мнения по этому поводу среди членов Национального совета общественного доверия пока не было. Лично я предлагаю сократить требуемое для государственной регистрации партий количество их членов до 3 тыс. человек, как это было в первой редакции закона «О политических партиях» 1996 года. Чем именно руководствовался глава государства в своем предложении по данному вопросу, сказать трудно. Возможно, что Акорда в подобных ситуациях смотрит, какая будет реакция из «Библиотеки». В любом случае это еще не решение, а только предложение президента. Главной здесь, на мой взгляд, является установка на сокращение количества регистрационных барьеров, необходимых для создания политических партий. От этого можно отталкиваться в ходе дальнейшей работы по совершенствованию соответствующего законодательства и добиваться пересмотра ряда его положений.

Понятно, что в наших условиях те же «Ак жол» и КНПК к реальной оппозиции не отнесешь. Однако возможная легализация самого института парламентской оппозиции станет серьезным событием. Уже только потому, что само слово «оппозиция» будет обозначено в действующем законодательстве. Хотя сам я являюсь сторонником разработки и принятия закона «О политической оппозиции», чтобы узаконить этот важный общественно-политический институт в целом.

Судя по всему, тема парламентских выборов и особенно времени их проведения является дискуссионной среди самой правящей элиты. Есть основания в пользу их проведения как в конституционные сроки, так и досрочно (подробно они представлены в одном из моих прошлогодних интервью. Если руководствоваться здравым смыслом, то Акорде и «Библиотеке» логично сойтись в проведении выборов в 2021 году, реализовав до этого хотя бы первый пакет реформ Токаева. В противном случае есть риски проявления новых протестов с еще большими масштабом и последствиями, чем в прошлом году.

В этих условиях внесение поправок в законодательство о выборах и политических партиях во многом будет зависеть от сроков проведения парламентских выборов. Впрочем, само по себе их принятие еще не гарантирует, что эти выборы пройдут честно и объективно. К тому же по выборному законодательству сейчас имеется только намерение президента о введении обязательной 30%-ной квоты для женщин и молодежи в партийных списках. Каких-либо иных предложений по нему в рамках Национального совета общественного доверия пока не выдвигалось. Скорее всего, данная тематика будет активно обсуждаться уже в этом году.

«Сакен Жунусов: Демпартия Мамая и Дуванова призвана заменить Косанова и другие отжившие проекты в новом парламенте» — В казахстанском сегменте интернета и в социальных сетях активно обсуждается тема внеочередных парламентских выборов и появление новых партий, в том числе, оппозиционных. Известный экономист и общественный деятель Сакен ЖУНУСОВ ответил на ряд вопросов «Эха Казахстана», прокомментировав возможность открытия нового электорального периода в этом году и создание политических формирований — Внеочередные выборы в Мажилис я считаю в этом году вполне возможны. Когда произошли перестановки в высших эшелонах власти и Елбасы якобы отошел от дел и стал председателем Совбеза, а Токаев стал президентом страны, то я сразу предположил, что скорее всего, будут и выборы в нижнюю палату. Для чего все время проводятся внеочередные президентские и парламентские выборы? По моему мнению, власти делают это исходя из одного соображения, а именно для того, чтобы оппозиция, даже в такой неконсолидированной форме, которая сейчас наличествует в Казахстане, не могла сконцентрировать свои электоральные возможности к дате выборов.

Поэтому правящие круги произвольно выбирали время и назначали новые выборы. И сейчас делается то же самое, сперва будут выборы в Мажилис, а потом выборы в маслихаты, а мы как всегда не консолидированы, мы не договорились, мы расслабленные. Но ведь это не советское время и не время устоявшегося демократизма, как например, в Дании. Здесь никогда устоявшихся ритмичных регламентов, когда электорат сможет собраться и сконцентрироваться, не будет. С выборами у нас всегда будет электоральная чехарда и по-хорошему мы никогда организоваться не сможем. Эти внеочередные выборы будут проведены также не в интересах народа, а для удержания власти.

В партии Азата Перуашева «Ак жол» люди давно разуверились и никакой оппозиционности в ней не увидели, как не увидели оппозиционности в Коммунистической Народной партии Казахстана (КНПК). Они себя уже изжили и этот проект практически кончился. Поэтому я думаю, что в новый парламент введут либеральную прозападную партию. Возможно, для них или под них Азат Перуашев и готовит закон «Об оппозиционной деятельности».

Не исключаю, что Жанболат Мамай, Сергей Дуванов и Толеген Жукеев и войдут в парламент в качестве оппозиции. И им будет разрешен радикализм определенного рода, и они будут выступать с критикой власти, правда, она будет строго лимитирована и хорошо отрецензирована. Но после этого народ будет более тщательно смотреть телевизор и думать: «Ну надо же туда попали настоящие оппозиционеры!». А воз будет и ныне там.

«Азат Перуашев начинает изображать наличие в стране конструктивной оппозиции» — Лидер партии «Ак жол» Азат ПЕРУАШЕВ заявил о том, что его фракцией подготовлен законопроект «О парламентской оппозиции». По его словам, он стремится к тому, что бы его партия получила равные возможности и права вместе с правящей партией «Нур Отан», так как его соратники якобы притесняются и им не дают возможности выразить свое мнение в Мажилисе.

Теперь вот «Ак жол» вдруг стал себя именовать оппозиционной партией и громогласно покусился на монополию правящей партии, основанной и возглавляемой Елбасы. Известный казахстанский политолог и бывший дипломат Казбек БЕЙСЕБАЕВ в своих комментариях высказал сомнение по поводу искренности такого резкого политического поворота Азата Перуашева, раньше считавшегося наиболее лояльным партийным деятелем.

«Только не получается верить, как и лидеру, так и его партии, которые всё время были союзниками правящей партии «Нур Отан». Прямо скажем, назвать «Ак жол» оппозиционной партией – это какой-то политический нонсенс и оксюморон. Странный какой-то лидер «Ак жола». Если он считает себя оппозиционером, а почему в 2006 году присоединил свою Гражданскую партию к партии «Отан»?

Как партия «Ак жол» объяснит постоянную поддержку инициатив правящей партии и ее лидера? Например, вот это заявление: «Демократическая партия «Ак жол» выражает действенную поддержку историческим решениям первого президента, направленным на укрепление демократических институтов, развитие парламентаризма и ответственности государственных органов перед народом», — задается вопросом Казбек Бейсебаев.

Но несмотря на весь пафос оппозиционных речей лидера «Ак жола», Казбек Бейсебаев считает это заявление знаковым и подтверждающим близость внеочередных парламентских выборов, где этой партии уготовлена роль имитатора демократической партии и удобного спарринг партнера для «Нур Отана». Попутно будет решаться и задача выпускания пара среди части протестно настроенных граждан, которые будут искать политическую альтернативу во время электорального периода.

Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «Козырная карта в ирге дуумвиров» — Надо полагать, что намеченный на февраль съезд правящей партии будет первым политически значимым событием для Казахстана в новом 2020 году. Официальная повестка заявлена: принятие новой программы партии, подготовку которой лидер «Нур-Отана» поручил премьер-министру на ноябрьском совещании.

Отсюда многие наблюдатели сделали стандартный вывод – грядут досрочные выборы в Мажилис. Этот прогноз базируется на известном посыле. Нурсултан Назарбаев намерен, как всегда, сыграть на опережение. За пару месяцев ныне существующие партии не успеют отмобилизоваться, а новые пройти процесс регистрации. В таких условиях шансы «Нур-Отана» на удержание абсолютной монополии в представительных органах власти значительно возрастают.

Прежде, чем соглашаться с такого рода прогнозами, стоит разобраться, какие меры необходимы для реализации досрочных выборов в условиях двоевластия.

Для начала предстоит прекратить полномочия действующих депутатов. В отличие от маслихатов самороспуск палат парламента в нашей Конституции не предусмотрен. Распустить Мажилис вправе только президент, после консультаций с его председателем и премьер-министром. Он же обладает правом назначения новых выборов, которые должны пройти в течение двух месяцев. Таким образом, быть или не быть досрочным парламентским выборам решать главе государства.

А что Токаев? Пойдет ли он на такой шаг?

Объективно, президент никак в этом не заинтересован. Ему есть резоны подождать, когда на политическом поле появятся альтернативы, способные достойно конкурировать с партией его предшественника. Поэтому, если Токаев и согласится издать соответствующий указ, то, надо полагать, попросит за подпись высокую цену. Например, пост председателя «Нур-Отана» или, хотя бы, собственную квоту на формирование кандидатских списков. Одним словом, чтобы провести досрочные выборы в Мажилис, Библиотека должна пойти на серьезные уступки Токаеву.

Таким образом февральский съезд «Нур-Отана» может стать своего рода точкой бифуркации, определяющей дальнейшее развитие транзита власти в Казахстане. И решение должен принять именно Нурсултан Назарбаев. Если он не решится на свои политические реформы, предусматривающие существенное сокращение президентских полномочий, то после очередных (или внеочередных) парламентских выборов такой возможности у него может уже не быть.

Бауржан ТОЛЕГЕНОВ – «Казахстан-2020: между «нужно что-то менять» и «нельзя расшатывать систему»» — Тема политических реформ, ставшая в 2019 году актуальной повесткой дня, будет трендовой и в этом году. Власти продолжат искать оптимальный баланс между «нужно что-то менять» и «нельзя расшатывать систему». С одной стороны, транзит власти требует общественного признания, поэтому игнорировать запрос на реформы, которых ждет активная часть населения, чревато потерей доверия. С другой стороны, реформы выступают дополнительным риском для системы, которая и без того находится в опасной зоне в силу своего переходного состояния. В любом случае для того, чтобы спускать пар, власть будет держать реформаторское окно открытым – педалировать концепцию «слышащего государства» и использовать площадку Национального совета общественного доверия. Правда, теперь реформаторские устремления будут оцениваться уже по конкретным результатам, в отличие от прошлого года, который был больше заявочным. Тон задаст реализация первого пакета реформ Нацсовета. Одни будут их расценивать как возможность ослабить гайки (прагматики), другие как имитацию реформ (идеалисты). Эта дилемма составит основной дискурс по политическому реформированию.

«Депутаты опровергли информацию о парламентских выборах в 2020 году» — Депутаты Мажилиса высказались по поводу информации о парламентских выборах в марте 2020 года в Казахстане, которую ранее опубликовал один из российских телеканалов, передает корреспондент zakon.kz.

— Россия, хочу сказать, что она горячится. Вы знаете, у нас Нурсултан Абишевич Назарбаев неоднократно объявлял, что выборы будут в конституционные сроки — в феврале 2021 года. А то, что там у кого и какие мысли, и от чего возникают в следствии длительных новогодних праздников, мне трудно судить, — сказал вице-спикер Мажилиса Владимир БОЖКО.

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