Национальный координационный центр экстренной медицины планируют реорганизовать в РК

Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Национальный координационный центр экстренной медицины планируют реорганизовать в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Реорганизовать в установленном законодательством порядке РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» министерства здравоохранения Республики Казахстан путем присоединения к нему РГП на ПХВ «Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг» министерства здравоохранения Республики Казахстан с введением наблюдательного совета», — говорится в проекте постановления правительства.

Напомним, 30 октября 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что известный казахстанский политолог – член Национального совета общественного доверия Казахстана Данияр Ашимбаев назвал получателей государственных заданий на сумму более $1 млрд в обход тендеров и конкурсов. Тогда он уточнил, что РГП на ПХВ «Национальный координационный центр экстренной медицины» из бюджета выделено Т6 529 355 000, а РГП на ПХВ «Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг» – Т189 328 000.