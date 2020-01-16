Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Провоцирующих чиновников на взятки ради награды могут оставить без поощрения в Казахстане, передает корреспондент агентства.

В частности, в правилах поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, примечание намерены изложить в новой редакции: «Настоящие правила не распространяются: 1) на лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказавшее содействие в противодействии коррупции, совершившее соответствующее коррупционное правонарушение или способствовавшее его совершению; 2) на лиц, которые сотрудничают на конфиденциальной основе с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан».

«Согласно пунктам 5 и 6 статьи 8 Гражданского Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года, не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его назначением. Никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения. На практике встречались случаи, когда лицо, виновное или спровоцировавшее, совершения правонарушения другим лицом, требовало его поощрить. Для исключения подобных недобросовестных действий и фактов, необходимо указать, что положения данных правил не распространяются на указанных лиц», — говорится в пояснении к поправкам.

Касательно исключения «лиц, которые сотрудничают на конфиденциальной основе с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан» разработчики пояснили, что это делается «в целях исключения возможности поощрения конфиденциальных помощников, сотрудничающих на платной основе».