Назначен зампред КНБ РК

Нур-Султан. 16 января. КазТАГ — Назначен заместитель председателя комитета национальной безопасности (КНБ) РК, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Садыкулов Ануар Тулеуханович назначен заместителем председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы специального назначения «А», — говорится в сообщении в четверг.

Ранее с июня 2019 года Ануар Садыкулов занимал должность начальника службы государственной охраны (СГО) РК, которую сегодня возглавил Калмуханбет Касымов.