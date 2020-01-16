Инициаторы создания Демократической партии в Казахстане намерены подать в суд на минюст

Алматы. 16 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Инициаторы создания Демократической партии в Казахстане намерены подать в суд на министерство юстиции РК и министра Марата Бекетаева, заявил инициатор создания партии Жанболат Мамай.

«Если нам помешают провести учредительный съезд партии, мы намерены будем подать иск в суд на министерство юстиции и лично на министра Марата Бекетаева. Сейчас идет активное давление на членов нашей инициативной группы, а ее список мы сдавали только в минюст», — сказал Мамай на пресс-конференции в четверг.

Также он сообщил, что 26 декабря 2019 года инициаторами создания Демократической партии в минюст был подан список инициативной группы из 1126 человек, который был зарегистрирован.

«Таким образом, мы прошли этап подтверждения списка инициативной группы, что дает нам право на проведение первого учредительного съезда, после которого мы начнем собирать 40 тыс. подписей граждан Казахстана, собственно, для регистрации партии. Съезд нам нужно провести до 26 февраля. Сейчас к каждому из членов нашей инициативной группы приходят домой полицейские и работники внутренней политики акиматов. Разговор ведется на предмет того, зачем они вступили в инициативную группу. То есть факт утечки информации из минюста налицо, ведь больше никому мы списки своих соратников не подавали», — добавил Мамай.

Мало того, что разговор ведется с самими подписантами, полицейские, по его словам, интересуются родственниками, записывают их ИИН и номера мобильных телефонов, что лишний раз свидетельствует о психологическом воздействии на инициаторов.

«Мы фиксируем все эти случаи, снимаем приходящих, записываем их имена, чтобы подавать жалобы о фактах психологического давления в органы прокуратуры. Подобное давление – прямое нарушение статей 5, 14 и 19 Конституции РК. Понятно, что никаких действий с их стороны предприниматься не будет – раз давление идет во всех регионах, значит есть политический заказ воспрепятствовать проведению нашего первого съезда. Но в дальнейшем у нас будет материал, чтобы апеллировать к мировой общественности, Европарламенту, чтобы показать, что в Казахстане нет подвижек к демократизации», — заявляет политик.

Вместе с тем он подчеркнул, что де-факто Демократическая партия состоялась.

«У нас есть сторонники в 15 областях Казахстана, штаб в Алматы, своя политическая платформа, программа, видение будущего. Так что состоится или не состоится регистрация де-юре, мы будем продолжать свою работу», — уверен Мамай.

Учредительный съезд инициаторы создания Демократической партии намерены провести в Алматы 22 февраля. В нем должны принять участие не менее 1 тыс. делегатов со всех регионов Казахстана, в противном случае он будет нелегитимным.