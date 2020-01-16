Номинальные денежные доходы казахстанцев в ноябре не достигли Т107 тыс.

Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в Казахстане, по оценке, в ноябре 2019 года составили Т106 948, следует из сообщения комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

Это, как указывается в сообщении, на 6,7% выше, чем в ноябре 2018 года.

Также в структуре номинальных денежных доходов населения в ноябре 2019 года доходы от наемной занятости сократились на 0,5% и составили 71,4%, доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности – 10,8% (-0,1%), доходы в виде социальных трансфертов – 16,9% (+0,8%) и прочие денежные доходы – 0,9% (-0,2).

Реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 1,2%.