«Государственные служащие, пытаясь работать по-старому, тормозят процесс модернизации». «Что стоит за десятидневной отсрочкой заседания правительства с участием президента?». «Появление Казахского ханства ошибка». «Подставные конкурсы, скандалы и разбитые надежды»

Сетевой Казахстан 16 января 2020г.

KP . KZ . «Касым-Жомарт Токаев: «Чиновники не должны быть неприкасаемыми»» — Президент Казахстана считает, что отдельные государственные служащие, пытаясь работать по-старому, тормозят процесс модернизации. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями Президентского кадрового резерва. По словам Касым-Жомарта ТОКАЕВА, в системе госслужбы все еще присутствуют случаи покровительства. Кроме того, не всегда соблюдаются принципы меритократии — В отчетах показатели сменяемости в госорганах в целом в пределах нормы — 6-10%. На деле кадровый состав при смене министра или акима значительно меняется. Пытаясь работать по-старому, некоторые государственные служащие фактически тормозят модернизационные процессы в стране.

FORBES . KZ . «Модернизация системы госуправления: что должно измениться в Казахстане по инициативе Токаева?» — По мнению президента НОФ «Аспандау» Каната НУРОВА, во главе угла должно встать участие гражданского общества — Когда мы говорим о новой модели госуправления, «адекватной запросам общества» и основанной при этом на «современных технологиях», то ничего нового не имеется в виду, кроме участия гражданского общества в государственном управлении через прозрачные (честные) выборы всех трех властей при помощи открытой политической конкуренции и информационно-коммуникационных технологий. Согласен с Нуровым и политолог Досым САТПАЕВ — Не надо изобретать велосипед. Адекватная запросам общества модель государственного управления должна быть, в первую очередь, демократической, где реальная, а не мнимая политическая конкуренция формирует электоральную политику, которая должна учитывать запросы разных электоральных групп.

EXCLUSIVE . KZ . «Что стоит за десятидневной отсрочкой заседания правительства с участием президента?» — Похоже, мы становимся свидетелями нарастающего противостояния правительства и администрации президента. Вернее, тех сил в АП, которые видят усиливающуюся тенденцию пробуксовки инициатив президента ТОКАЕВА – с одной стороны, и тех, кто тормозит эти инициативы на уровне исполнения – с другой. Некоторые политологи пророчат отставку правительства с возможной сменой премьер-министра. В том числе не исключается очередное пришествие на этот пост Карима МАСИМОВА, место которого в КНБ якобы займет племянник елбасы Самат АБИШ.

TIME . KZ . «Игры патриотов» — Быть или не быть оппозиции в Казахстане, а если быть, то какой? Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ, заявивший на втором заседании Нацсовета общественного доверия (НСОД) о необходимости в политической системе страны института парламентской оппозиции, кажется, разбудил общественные массы, пребывавшие долгие годы в летаргическом сне. По мнению политолога Андрея ЧЕБОТАРЕВА, суживать рамки оппозиции одним парламентом не резон — Проект закона, который предлагает “Ак жол”, — это хорошо, но они взяли узкий сегмент. Поэтому нужен базовый закон, который отразил бы все нюансы. Я предлагаю разработать и принять закон о политической оппозиции, чтобы реализовать важный институт, который существует во всех странах мира. В наших условиях важно, чтобы были какие-то гарантии деятельности оппозиционных партий и движений. И уже внутри этого закона расписать, что относится к парламентской оппозиции, а что — к непарламентской.

«Что вы там молотите?» — Приписки в сельском хозяйстве превзошли советские масштабы — зерновики ежегодно рисуют по 3-4 млн тонн урожая. Согласно сводке Министерства сельского хозяйства, в стране в 2019 году намолочено 19,7 млн тонн зерна. В то же время Международный совет по зерну в сезоне-2019/2020 оценил объем производства всех видов зерна в Казахстане в 16,8 млн тонн — это на три миллиона тонн меньше, чем цифры нашего Минсельхоза. Годом ранее ситуация была аналогичная — данные расходились на 3,6 млн тонн.

«Долг платежом страшен» — Кому не выдадут кредиты в 2020 году? В прошлом году власти Казахстана решились на беспрецедентный шаг — представителям уязвимых слоев населения списали долги по беззалоговым потребительским кредитам, остальным казахстанцам — штрафы и пени. При этом такая мера была лишь частью комплексного плана по снижению закредитованности населения, которая в последние годы приобрела угрожающие масштабы. Отныне физическое лицо не сможет получить кредит, если его доход меньше величины прожиточного минимума, который сегодня составляет 31 183 тенге.

365 INFO . KZ . «Дебаты вокруг пенсионки: «В низких зарплатах и пенсиях виноват не ЕНПФ»» — Внештатный советник президента Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ в очередной раз раскритиковал действующую пенсионную систему и даже назвал ее «абсолютно провальной». Однако некоторые эксперты ему возразили. Худайбергенов привел следующие слабые стороны «песнионки»: чтобы воспользоваться пенсионными деньгами, сейчас согражданам нужно сначала накопить очень серьезную цифру — 10 млн тенге для мужчин и 12 млн для женщин. Таковых сегодня во всей стране чуть более ста тысяч человек. Ранее Худайбергенов предлагал модернизировать пенсионную систему по сингапурскому опыту.

«Национализм в Казахстане большой грех» — Сенсацией в казахскоязычном сегменте Интернета стали откровения журналиста Дархана АБДИКА, который назвал «появление Казахского ханства ошибкой». Журналист дал интервью передаче «Қателік» на телеканале «Жетісу», где назвал главные ошибки человечества, нации и свои личные. Ошибкой нации Дархан Абдик считает национализм. Журналист назвал это чувство большим комплексом и большим грехом.

CAMONITOR . KZ . «Новая волна эмиграции: в Казахстан они уже не вернутся…» — Мы привыкли рассматривать эмиграцию как негативное явление и воспринимать болезненно любую статистику, касающуюся количества выбывших из страны. А если посмотреть на этот процесс с другой стороны: какую пользу могут принести экс-казахстанцы своей родине? Сколько из них готово вернуться обратно? И вообще, насколько комфортно им живется за рубежом? Об этом и многом другом мы беседуем с известным отечественным историком Нуртаем МУСТАФАЕВЫМ — Проблема тут в следующем. Вопреки тому, что в нашей стране исключено (запрещено) двойное гражданство, и это я считаю правильным, многие из тех, кто давно живет в России, США, Великобритании, Германии, Чехии и т.д., даже получив паспорта этих государств или вид на жительство, не выходят из казахстанского гражданства…

PLATON . ASIA . «Кусаинов: Хотите больше соцгарантий — платите больше налогов» — Известный экономист, аналитик, бывший советник председателя Национального банка РК Айдархан КУСАИНОВ рассказывает о развитии рыночной экономики в Казахстане, принципах работы социального государства, деятельности ЕНПФ и поддержке внутреннего производителя — Считаю, что пока рано говорить о каких-то явных качественных улучшениях в структуре нашей экономики. Она стала результатом экономической политики последних 15 лет, которая в принципе по идеологии и подходам оставалась неизменной.

MK — KZ . KZ . «Поправки в законодательство о бытовом насилии в РК внесли раскол между обществом и правоохранителями» — Проблема семейно-бытовых конфликтов в стране весьма актуальна, и ее пытаются решить ни один год. В сентябре в Послании народу Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ пообещал ужесточить ответственность за бытовое насилие. Но спустя четыре месяца все произошло ровно наоборот. Глава государства подписал закон, который, по сути, устранил ответственность за избиение жены.

EHONEWS . KZ . «Елена Семенова о пытках: сотрудники колоний должны проходить экзамен на знание правил Нельсона Манделы» — Казахстанский сегмент интернета вновь взорвался дискуссиями о пытках и убийствах в исправительных учреждениях. Об очередных издевательствах над заключенными, которые вынуждены были в знак протеста зашить себе рты после избиений, сообщила известная правозащитник Елена СЕМЕНОВА. Она согласилась ответить на ряд вопросов «Эха Казахстана», прокомментировав ситуацию в тюремной системе страны.

LITER . KZ . «Подставные конкурсы, скандалы и разбитые надежды: что казахстанские исполнители рассказали об отечественных ТВ-шоу» — Среди начинающих и опытных казахстанских исполнителей идет борьба на подступах к славе: кто наберет наибольшее количество зрительских симпатий, кому дадут премию «Прорыв года», кто будет собирать полные стадионы и выступать на большой сцене. Желание быть звездой никогда еще не было таким острым, сильным и всеобщим. Давайте разберемся, что скрывается за красивой телевизионной картинкой. С чем сталкиваются участники подобных мероприятий и почему наша молодежь уезжает покорять зарубежные сцены, не веря в успех на родине, выяснил Liter.kz.

EXPRESS — K . KZ . «Олжас Сулейменов поделился с «ЭК» ранее не известными фактами о жизни Кунаева» — В эксклюзивном интервью нашей газете поэт, общественный деятель и публицист Олжас СУЛЕЙМЕНОВ делится своими воспоминаниями о выдающемся партийном и государственном деятеле Динмухамеде КУНАЕВЕ, которому 12 января исполнилось бы 108 лет. Наш собеседник приводит факты, ранее не известные широкому кругу читателей — Для меня, например, очень важным является утро 12 января. Стараюсь прийти в это утро в сквер, где стоит на гранитном постаменте бюст Кунаева. С каждым годом круг ветеранов, работавших под его началом, естественно, сокращается, но в этот раз в сквере собралось неожиданно много людей. И не только пожилых. Были школьники, строй курсантов, у каждого в руке – красная роза. Из громкоговорителя – жизнерадостные песни 70-х. Потом у курсантов в руках появились белые голуби. Кто-то скомандовал, и три десятка белокрылых с шумом унеслись в синее почти мартовское небо.

AZATTYQ . ORG . ««Бред» vs «преступный план». Заявления в суде по делу бывшего вице-министра» — На процессе в Караганде по делу о предполагаемых хищениях, одним из фигурантов которого является бывший вице-министр энергетики Анатолий ШКАРУПА, подсудимые заявляют о необоснованности обвинений. Прокуратура считает, что на установке счетчиков тепла обвиняемые похитили больше 100 миллионов тенге.

«История гражданина Казахстана, который поехал в Синьцзян к родственникам и попал в тюрьму» — Гражданин Казахстана Рахыжан ЗЕЙНОЛЛА уже 16 лет не может выехать из Китая. Его жена Фарида КАБЫЛБЕК говорит, что после 13 лет тюремного заключения муж еще полтора года провел в «лагере политического перевоспитания», а сейчас находится под домашним арестом. В министерстве иностранных дел Казахстана сообщили о направлении официальной ноты в посольство Китая в связи с делом Зейноллы.

CARAVAN . KZ . «От критики до полицейских рейдов: киношная страна Тургистан довела до реального кипиша всю Центральную Азию» — В начале января текущего года на американском стриминг-сервисе Netflix вышел новый фильм режиссера Майкла БЭЯ под названием «Призрачная шестерка», который успел наделать немало шума на территории центральноазиатских республик. Причина в том, что в фильме упоминается вымышленное азиатское государство Тургистан. Многие зрители начали проводить параллели между страной Тургистан и казахстанским городом Туркестан… По заявлениям СМИ, события в фильме очень напоминают «райский» режим в современном Туркменистане. Как пишет ресурс Atlaswonders.com, специализирующийся на описании мест действий в художественных фильмах, именно Туркменистан и его нынешнее политическое устройство стали прототипом Тургистана для создателей фильма.

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