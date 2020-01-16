«Государственные служащие, пытаясь работать по-старому, тормозят процесс модернизации». «Что стоит за десятидневной отсрочкой заседания правительства с участием президента?». «Появление Казахского ханства ошибка». «Подставные конкурсы, скандалы и разбитые надежды»

KP.KZ. «Касым-Жомарт Токаев: «Чиновники не должны быть неприкасаемыми»» — Президент Казахстана считает, что отдельные государственные служащие, пытаясь работать по-старому, тормозят процесс модернизации. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями Президентского кадрового резерва. По словам Касым-Жомарта ТОКАЕВА, в системе госслужбы все еще присутствуют случаи покровительства. Кроме того, не всегда соблюдаются принципы меритократии — В отчетах показатели сменяемости в госорганах в целом в пределах нормы — 6-10%. На деле кадровый состав при смене министра или акима значительно меняется. Пытаясь работать по-старому, некоторые государственные служащие фактически тормозят модернизационные процессы в стране.
FORBES.KZ. «Модернизация системы госуправления: что должно измениться в Казахстане по инициативе Токаева?» — По мнению президента НОФ «Аспандау» Каната НУРОВА, во главе угла должно встать участие гражданского общества — Когда мы говорим о новой модели госуправления, «адекватной запросам общества» и основанной при этом на «современных технологиях», то ничего нового не имеется в виду, кроме участия гражданского общества в государственном управлении через прозрачные (честные) выборы всех трех властей при помощи открытой политической конкуренции и информационно-коммуникационных технологий. Согласен с Нуровым и политолог Досым САТПАЕВ — Не надо изобретать велосипед. Адекватная запросам общества модель государственного управления должна быть, в первую очередь, демократической, где реальная, а не мнимая политическая конкуренция формирует электоральную политику, которая должна учитывать запросы разных электоральных групп.
EXCLUSIVE.KZ. «Что стоит за десятидневной отсрочкой заседания правительства с участием президента?» — Похоже, мы становимся свидетелями нарастающего противостояния правительства и администрации президента. Вернее, тех сил в АП, которые видят усиливающуюся тенденцию пробуксовки инициатив президента ТОКАЕВА – с одной стороны, и тех, кто тормозит эти инициативы на уровне исполнения – с другой. Некоторые политологи пророчат отставку правительства с возможной сменой премьер-министра. В том числе не исключается очередное пришествие на этот пост Карима МАСИМОВА, место которого в КНБ якобы займет племянник елбасы Самат АБИШ.
TIME.KZ. «Игры патриотов» — Быть или не быть оппозиции в Казахстане, а если быть, то какой? Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ, заявивший на втором заседании Нацсовета общественного доверия (НСОД) о необходимости в политической системе страны института парламентской оппозиции, кажется, разбудил общественные массы, пребывавшие долгие годы в летаргическом сне. По мнению политолога Андрея ЧЕБОТАРЕВА, суживать рамки оппозиции одним парламентом не резон — Проект закона, который предлагает “Ак жол”, — это хорошо, но они взяли узкий сегмент. Поэтому нужен базовый закон, который отразил бы все нюансы. Я предлагаю разработать и принять закон о политической оппозиции, чтобы реализовать важный институт, который существует во всех странах мира. В наших условиях важно, чтобы были какие-то гарантии деятельности оппозиционных партий и движений. И уже внутри этого закона расписать, что относится к парламентской оппозиции, а что — к непарламентской.
«Что вы там молотите?» — Приписки в сельском хозяйстве превзошли советские масштабы — зерновики ежегодно рисуют по 3-4 млн тонн урожая. Согласно сводке Министерства сельского хозяйства, в стране в 2019 году намолочено 19,7 млн тонн зерна. В то же время Международный совет по зерну в сезоне-2019/2020 оценил объем производства всех видов зерна в Казахстане в 16,8 млн тонн — это на три миллиона тонн меньше, чем цифры нашего Минсельхоза. Годом ранее ситуация была аналогичная — данные расходились на 3,6 млн тонн.
«Долг платежом страшен» — Кому не выдадут кредиты в 2020 году? В прошлом году власти Казахстана решились на беспрецедентный шаг — представителям уязвимых слоев населения списали долги по беззалоговым потребительским кредитам, остальным казахстанцам — штрафы и пени. При этом такая мера была лишь частью комплексного плана по снижению закредитованности населения, которая в последние годы приобрела угрожающие масштабы. Отныне физическое лицо не сможет получить кредит, если его доход меньше величины прожиточного минимума, который сегодня составляет 31 183 тенге.
365INFO.KZ. «Дебаты вокруг пенсионки: «В низких зарплатах и пенсиях виноват не ЕНПФ»» — Внештатный советник президента Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ в очередной раз раскритиковал действующую пенсионную систему и даже назвал ее «абсолютно провальной». Однако некоторые эксперты ему возразили. Худайбергенов привел следующие слабые стороны «песнионки»: чтобы воспользоваться пенсионными деньгами, сейчас согражданам нужно сначала накопить очень серьезную цифру — 10 млн тенге для мужчин и 12 млн для женщин. Таковых сегодня во всей стране чуть более ста тысяч человек. Ранее Худайбергенов предлагал модернизировать пенсионную систему по сингапурскому опыту.
«Национализм в Казахстане большой грех» — Сенсацией в казахскоязычном сегменте Интернета стали откровения журналиста Дархана АБДИКА, который назвал «появление Казахского ханства ошибкой». Журналист дал интервью передаче «Қателік» на телеканале «Жетісу», где назвал главные ошибки человечества, нации и свои личные. Ошибкой нации Дархан Абдик считает национализм. Журналист назвал это чувство большим комплексом и большим грехом.
CAMONITOR.KZ. «Новая волна эмиграции: в Казахстан они уже не вернутся…» — Мы привыкли рассматривать эмиграцию как негативное явление и воспринимать болезненно любую статистику, касающуюся количества выбывших из страны. А если посмотреть на этот процесс с другой стороны: какую пользу могут принести экс-казахстанцы своей родине? Сколько из них готово вернуться обратно? И вообще, насколько комфортно им живется за рубежом? Об этом и многом другом мы беседуем с известным отечественным историком Нуртаем МУСТАФАЕВЫМ — Проблема тут в следующем. Вопреки тому, что в нашей стране исключено (запрещено) двойное гражданство, и это я считаю правильным, многие из тех, кто давно живет в России, США, Великобритании, Германии, Чехии и т.д., даже получив паспорта этих государств или вид на жительство, не выходят из казахстанского гражданства…
PLATON.ASIA. «Кусаинов: Хотите больше соцгарантий — платите больше налогов» — Известный экономист, аналитик, бывший советник председателя Национального банка РК Айдархан КУСАИНОВ рассказывает о развитии рыночной экономики в Казахстане, принципах работы социального государства, деятельности ЕНПФ и поддержке внутреннего производителя — Считаю, что пока рано говорить о каких-то явных качественных улучшениях в структуре нашей экономики. Она стала результатом экономической политики последних 15 лет, которая в принципе по идеологии и подходам оставалась неизменной.
MK—KZ.KZ. «Поправки в законодательство о бытовом насилии в РК внесли раскол между обществом и правоохранителями» — Проблема семейно-бытовых конфликтов в стране весьма актуальна, и ее пытаются решить ни один год. В сентябре в Послании народу Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ пообещал ужесточить ответственность за бытовое насилие. Но спустя четыре месяца все произошло ровно наоборот. Глава государства подписал закон, который, по сути, устранил ответственность за избиение жены.
EHONEWS.KZ. «Елена Семенова о пытках: сотрудники колоний должны проходить экзамен на знание правил Нельсона Манделы» — Казахстанский сегмент интернета вновь взорвался дискуссиями о пытках и убийствах в исправительных учреждениях. Об очередных издевательствах над заключенными, которые вынуждены были в знак протеста зашить себе рты после избиений, сообщила известная правозащитник Елена СЕМЕНОВА. Она согласилась ответить на ряд вопросов «Эха Казахстана», прокомментировав ситуацию в тюремной системе страны.
LITER.KZ. «Подставные конкурсы, скандалы и разбитые надежды: что казахстанские исполнители рассказали об отечественных ТВ-шоу» — Среди начинающих и опытных казахстанских исполнителей идет борьба на подступах к славе: кто наберет наибольшее количество зрительских симпатий, кому дадут премию «Прорыв года», кто будет собирать полные стадионы и выступать на большой сцене. Желание быть звездой никогда еще не было таким острым, сильным и всеобщим. Давайте разберемся, что скрывается за красивой телевизионной картинкой. С чем сталкиваются участники подобных мероприятий и почему наша молодежь уезжает покорять зарубежные сцены, не веря в успех на родине, выяснил Liter.kz.
EXPRESS—K.KZ. «Олжас Сулейменов поделился с «ЭК» ранее не известными фактами о жизни Кунаева» — В эксклюзивном интервью нашей газете поэт, общественный деятель и публицист Олжас СУЛЕЙМЕНОВ делится своими воспоминаниями о выдающемся партийном и государственном деятеле Динмухамеде КУНАЕВЕ, которому 12 января исполнилось бы 108 лет. Наш собеседник приводит факты, ранее не известные широкому кругу читателей — Для меня, например, очень важным является утро 12 января. Стараюсь прийти в это утро в сквер, где стоит на гранитном постаменте бюст Кунаева. С каждым годом круг ветеранов, работавших под его началом, естественно, сокращается, но в этот раз в сквере собралось неожиданно много людей. И не только пожилых. Были школьники, строй курсантов, у каждого в руке – красная роза. Из громкоговорителя – жизнерадостные песни 70-х. Потом у курсантов в руках появились белые голуби. Кто-то скомандовал, и три десятка белокрылых с шумом унеслись в синее почти мартовское небо.
AZATTYQ.ORG. ««Бред» vs «преступный план». Заявления в суде по делу бывшего вице-министра» — На процессе в Караганде по делу о предполагаемых хищениях, одним из фигурантов которого является бывший вице-министр энергетики Анатолий ШКАРУПА, подсудимые заявляют о необоснованности обвинений. Прокуратура считает, что на установке счетчиков тепла обвиняемые похитили больше 100 миллионов тенге.
«История гражданина Казахстана, который поехал в Синьцзян к родственникам и попал в тюрьму» — Гражданин Казахстана Рахыжан ЗЕЙНОЛЛА уже 16 лет не может выехать из Китая. Его жена Фарида КАБЫЛБЕК говорит, что после 13 лет тюремного заключения муж еще полтора года провел в «лагере политического перевоспитания», а сейчас находится под домашним арестом. В министерстве иностранных дел Казахстана сообщили о направлении официальной ноты в посольство Китая в связи с делом Зейноллы.
CARAVAN.KZ. «От критики до полицейских рейдов: киношная страна Тургистан довела до реального кипиша всю Центральную Азию» — В начале января текущего года на американском стриминг-сервисе Netflix вышел новый фильм режиссера Майкла БЭЯ под названием «Призрачная шестерка», который успел наделать немало шума на территории центральноазиатских республик. Причина в том, что в фильме упоминается вымышленное азиатское государство Тургистан. Многие зрители начали проводить параллели между страной Тургистан и казахстанским городом Туркестан… По заявлениям СМИ, события в фильме очень напоминают «райский» режим в современном Туркменистане. Как пишет ресурс Atlaswonders.com, специализирующийся на описании мест действий в художественных фильмах, именно Туркменистан и его нынешнее политическое устройство стали прототипом Тургистана для создателей фильма.
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