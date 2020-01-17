17 человек задержаны в ходе спецоперации в Нур-Султане, Алматы и Караганде – КНБ

Нур-Султан. 17 января. КазТАГ — 17 человек задержаны в ходе спецоперации в Нур-Султане, Алматы и Караганде, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«Пресечена деятельность ОПГ, нанесшая значительный экономический ущерб государству. Проведена масштабная спецоперация в городах: Нур-Султан, Караганда, Алматы. Задержано 17 человек, проведено 55 обысков», — говорится в сообщении в пятницу.

В ведомстве отметили, что в ходе спецоперации изъяты: ЭЦП, ноутбуки, кассовые аппараты, поддельные печати и документы, цифровые ключи управления счетами компаний, крупная сумма денежных средств в иностранной и национальной валюте.

«Незаконно обналичено более Т300 млрд. В результате вскрытия преступной схемы уклонения от налогов в бюджет государства ежемесячно стало поступать на Т3 млрд больше», — резюмируется в сообщении.