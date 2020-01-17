Переход к зеленой энергетике обойдется ЕС в более чем 1 трлн евро

Алматы. 17 января. КазТАГ — Переход к зеленой энергетике обойдется Европейскому союзу (ЕС) в более чем 1 трлн евро, сообщает Financial Times.

«Европейская комиссия под руководством своего нового президента Урсулы фон дер Лейен хочет стать первым в мире экономическим блоком, не использующим углеводороды. На этой неделе Брюссель заявил, что для поддержки своего европейского «Зеленого курса» он попытается собрать 1 трлн евро государственных и частных инвестиций в течение 10 лет», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на самом деле большую часть этой суммы покрывают перепрофилированные фонды ЕС.

«Половина поступит из следующего бюджета ЕС, 100 млрд евро – от соответствующих взносов из национальных бюджетов, четверть – от инвестиционной схемы, поддерживаемой ЕС, а остальная часть – от Европейского инвестиционного банка.

«Соответствующий Переходный фонд» в 100 млрд евро, направленный на помощь регионам, сильно зависящим от ископаемого топлива, чтобы они смогли прийти к соответствию с требованиями, который, по сути, является платой за поддержку бывших коммунистических стран Центральной и Восточной Европы, содержит только 7,5 млрд евро», — отмечается в публикации.

По информации издания, 1 трлн евро – это всего лишь первоначальный взнос.

«Комиссия подсчитала, что Европе необходимо 260 млрд евро инвестиций в год, чтобы достичь своей цели по сокращению выбросов углерода на 40% по сравнению с уровнями 1990 года к 2030 году. В настоящее время она стремится к сокращению выбросов на 50-55%», — пишет издание.