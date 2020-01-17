Аномальное тепло прогнозируется на крещение в Казахстане

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Нур-Султан. 17 января. КазТАГ – Аномальное тепло прогнозируется на крещение в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Сохраняющийся перенос воздушных масс с Атлантики сохранит аномально теплую погоду в Казахстане и в предстоящие выходные дни. Температура воздуха в северной половине предполагается выше климатической нормы на 5-10 градусов Цельсия, в южной – около нормы и на 2-4 градуса Цельсия выше нее», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 18-20 января.

Отмечается, что проходящие через республику атмосферные фронты будут вызывать снегопады с метелью в северных и восточных областях, в южных областях – мокрый снег.

«А так как дневная температура воздуха ожидается в пределах 0-8, на юге +3-5, то на большей части территории Казахстана сохранятся гололед и туман с видимостью менее 500 м», — предупредили синоптики.

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