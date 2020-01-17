Международному университету Ясави в Туркестане присвоили особый статус

Нур-Султан. 17 января. КазТАГ – Международному казахско-турецкому университету имени Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане присвоили особый статус, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Казахстана.

«Указом президента Республики Казахстан от 15 января 2020 года Международному казахско-турецкому университету имени Ходжи Ахмеда Ясави присвоен особый статус. Присвоение университету особого статуса наделяет его большей академической и управленческой самостоятельностью, в том числе возможностью присуждения степени доктора философии PhD и доктора по профилю, определения содержания образовательных программ и выдачи дипломов собственного образца», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В МОН уточнили, что повышается стоимость образовательного гранта по программам Университета, «что позволит повысить заработную плату профессорско- преподавательскому составу и обновить материально-техническое обеспечение».

«Все эти меры должны позволить университету стать полюсом притяжения научных и педагогических кадров, дать импульс развитию всего региона, а также достичь поставленных перед ним целей», — добавили в минобразования и науки.

Напомним, 12 сентября 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что статус университета имени Ясави в Туркестане может измениться на особый. Отмечалось, что придание особого статуса запланировано «в соответствии с резолюцией президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 29 августа 2019 года».

Университет имени Ясави основан в 1991 году и располагается в Туркестане. В вузе обучаются около 10 тыс. студентов по таким направлениям, как государственное управление и экономика, естествознание, инженерия, социальные и гуманитарные науки, филология, искусство, медицина и другим.