Алматы. 18 января. КазТАГ — Стали известны предварительные результаты исследований по накренившемуся дому в Алматы, передает пресс-служба акима Алматы.

«На очередной встрече с жильцами накренившегося дома №179 в мкр Зердели-6 людям были объявлены результаты исследований АО КазНИИСА министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. По данным специалистов, после завершения восстановительных работ дом будет пригоден к дальнейшей эксплуатации», — говорится в сообщении в субботу.

Как сообщают в пресс-службе, в феврале этого года, на основании заключения и рекомендации КазНИИСА планируется начать строительно-монтажные работы, которые включают в себя работы по устранению крена дома, путем выемки грунта с противоположной стороны. Далее будет выполнение работ по укреплению дома в вертикальном положении, путем устройства по периметру дома буронабивных свай с привязкой к фундаментной плите дома, после которых будут проведены восстановительные работы с устройством системы водоотведения.

«Сейчас на основании рекомендаций будет разработан проект производства работ с согласованием с КазНИИСА. Все дальнейшие работы по усилению фундамента здания, предотвращению и устранению крена будут вестись под контролем КазНИИСА – единственным в Казахстане государственным учреждением, которое занимается проблемами в области строительства, в том числе в сейсмоопасных зонах. Данные работы, предварительно, могут продлиться до трех месяцев, пока специалисты не убедятся в окончательном решении всех проблем с накренившимся домом», — сказал руководитель управления комфортной городской среды Алматы Куандык Айтмаганбетов.

Кроме того, по всем 32 домам в Зердели будут проводиться исследования с последующим вынесением рекомендаций КазНИИСА.

Напомним, 10 декабря МИА КазТАГ сообщало, что жилой многоэтажный дом №179 в микрорайоне «Зердели» начал крениться в Алматы. Отмечалось, что в квартирах остаются 72 семьи. Со слов жителей, дом был сдан в эксплуатацию в 2013 году по госпрограмме через «Жилстройсбербанк». Изначально власти отрицали наличие критического крена, однако жители сделали свои замеры и выразили несогласие с официальными данными. Кроме того, по информации жильцов, исследование расположенного под домом грунта показало, что грунт влажный на глубине 15 м.

14 декабря аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заверил, что допустившие нарушения при строительстве микрорайона «Зердели» в Алматы будут привлечены к уголовной ответственности. Также он сообщил, что все дома в микрорайоне «Зердели» в Алматы будут обследованы.

20 декабря городское управление градостроительного контроля пообещало переселить всех жителей накренившегося дома.

25 декабря сообщалось, что все жители расселены.