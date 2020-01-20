Поступления от КПН от МСБ будут зачислять в местные бюджеты в Казахстане

Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Поступления от корпоративного подоходного налога (КПН) от малого и среднего бизнеса (МСБ) будут зачислять в местные бюджеты в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики.

«Поступления по КПН от МСБ будут зачисляться в местные бюджеты. Такой закон подготовили в министерстве национальной экономики. Соответствующие поправки вступили в силу уже с нового года и приняты законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно- территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и образования», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как пояснили в ведомстве, предусматривается, что новшество стимулирует местные исполнительные органы к повышению деловой активности в регионе и развитию МСБ.

«В республиканский бюджет будут зачисляться поступления КПН только от субъектов крупного предпринимательства по перечню. Перечень предприятий утверждается совместным приказом министерств национальной экономики и финансов раз в три года. Также маслихатам областей будет предоставлено право устанавливать норматив распределения КПН от МСБ между областным и районным бюджетом», — добавили в МНЭ.

Отмечается, что ранее поступления корпоративного подоходного налога в полном объеме поступали в республиканский бюджет.

«Субъекты микро- или малого предпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы, в том числе плательщики единого земельного налога, освобождены от уплаты корпоративного, индивидуального подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты), социального налога и единого земельного налога на три года. По расчетам Министерства, освобождение от налогов на доход распространится на 1,2 млн. субъектов микро и малого предпринимательства. Это позволит бизнесу за три года сэкономить более Т380 млрд, направить высвобождавшиеся средства на развитие своей деятельности», — напомнили в миннацэкономики.

Указанные поправки приняты законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства, законодательства о железнодорожном транспорте» от 27 декабря 2019 года № 290-VI.

«Согласно Предпринимательскому кодексу: субъекты крупного предпринимательства – это предприятия со среднегодовой численностью работников более 250 человек или среднегодовым доходом свыше 3 млн кратного МРП; микро-бизнес – это индивидуальные предприниматели с количеством работников до 15 человек и с годовым доходов до 30 тыс. МРП; малый бизнес – это индивидуальные предприниматели и юридические лица с количеством работников до 100 человек и с годовым доходом до 300 тыс. МРП», — пояснили в МНЭ.