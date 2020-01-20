Реформы, верховенство закона и права человека обсудят представитель ЕС и глава МИД РК

Алматы. 20 января. КазТАГ – Реформы, верховенство закона и права человека обсудят представитель Европейского союза (ЕС) и министр иностранных дел Казахстана, сообщается на сайте Европейского совета.

«Совет по сотрудничеству ЕС-Казахстан проведет сегодня 20 января совещание на уровне министров, чтобы обсудить текущее состояние отношений между ЕС и Казахстаном, а также следующие шаги в рамках расширенного соглашения о партнерстве и сотрудничестве (ECPA)», — указывается в информационном сообщении в понедельник.

Казахстанскую делегацию возглавит министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, от имени верховного представителя ЕС по иностранным делам выступит министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман.

Основные моменты повестки дня включают в себя соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном, политические, экономические и торговые вопросы, а также региональные и международные события.

Кроме того, министры обсудят вопросы сотрудничества и политические, экономические и торговые вопросы, включая реформы, верховенство закона и права человека.