Кредиты по финансируемым БРК проектам ДКБ-2025 хотят субсидировать без ограничений в РК

Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Кредиты по финансируемым Банком развития Казахстана (БРК) проектам государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» (ДКБ-2025) планируют субсидировать без ограничений в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Сумма кредита/договора финансового лизинга с учетом всех действующих кредитов, по которому осуществляется субсидирование части ставки вознаграждения, не может превышать Т750 млн для одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по кредиту/договору финансового лизинга аффилиированных с ним лиц/компаний. По проектам, финансируемых банком развития максимальная сумма субсидируемого кредита/договора финансового лизинга не ограничена», — говорится в предложенной редакции правил субсидирования части ставки вознаграждения в рамках госпрограммы ДКБ-2025.

В пока еще действующих правилах формулировка «По проектам, финансируемых банком развития максимальная сумма субсидируемого кредита/договора финансового лизинга не ограничена» отсутствует.

По словам разработчиков, поправка вносится «во исполнение протокольного поручения по вопросам реализации программы льготного кредитования отраслей «экономики простых вещей» и проекта ДКБ-2025 заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра от 25 ноября 2019 года, в части включения АО «Банк Развития Казахстана» для финансирования проектов».

«Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банка развития осуществляется с номинальной ставкой вознаграждения не более 13%, из которых 7% компенсирует государство, а разницу оплачивает предприниматель. Субсидирование ставки вознаграждения по договорам финансового лизинга банка развития осуществляется с номинальной ставкой вознаграждения не более 13%, из которых 5% компенсирует государство, а разницу оплачивает предприниматель», — сказано в проекте поправок.

В действующих правилах вместо предлагаемой формулировки действует формулировка «субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга банка развития осуществляется по кредитам с номинальной ставкой вознаграждения не более 13%, из которых 5% компенсирует государство, а разницу оплачивает предприниматель».