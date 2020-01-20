Сооснователь Beeline стал независимым директором «Кселл»

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Алматы. 20 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Сооснователь компании Beeline Джери Калмис стал независимым директором АО «Кселл», передает корреспондент агентства.

«15 января 2020 года внеочередное общее собрание акционеров одобрило назначение Джери Калмиса в качестве члена совета директоров АО «Кселл», независимого директора», — сообщает Казахстанская фондовая биржа (KASE).

Теперь по состоянию на 17 января 2020 года действующими членами совета директоров «Кселл» являются Буянов Алексей Николаевич – председатель совета директоров, независимый директор, Махат Рашит Мукарамович – член совета директоров, независимый директор, Инкарбекова Динара Жолшыбековна – член совета директоров, независимый директор, Попов Владимир Геннадьевич – член совета директоров, независимый директор, Джери Калмис – независимый директор, Есекеев Куанышбек Бахытбекович – член совета директоров, представитель акционера АО «Казахтелеком», Турлов Тимур Русланович – член совета директоров, представитель акционера АО «Фридом Финанс».

Напомним, в 1992 году Джери Калмис, Оги Фабела и российский ученый Дмитрий Зимин учредили АО «Вымпел-Коммуникации» (бренд Beeline появился позже) и запустили пилотную станцию с 200 абонентами, покрывавшую Садовое кольцо Москвы. 23-летний Калмис тогда стал коммерческим директором компании, получил статус сооснователя и долю в бизнесе, которую впоследствии продал в 2008 году.

С 2016 года по середину 2019 года Калмис возглавлял Metro Cash & Carry в России – часть немецкой Metro Group.

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Еще один факт, который объединяет «Кселл» и ТОО «Кар-Тел» (бренд Beeline). В августе 2016 года Beeline и «Кселл» подписали соглашение о совместном развитии сети 4G/LTE в Казахстане, однако уже в апреле 2019 года оно было расторгнуто.

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