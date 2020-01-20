«Остался кто? Хитрец да хват. Этих нам не унять!» – Т3 млрд потратят на юбилей Абая

«Уважал бы бая, да нет нынче такого; если и есть, он не хозяин своей воли и своего богатства...»

Алматы. 17 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов . Когда накануне стало известно, что на празднование 175-летия Абая Кунанбаева министерство культуры потратит около Т3 млрд, лично у меня возникли смутные подозрения.

На фоне смутных подозрений более чем уместно напомнить слова назидания Абая Кунанбаева.

«Уважал бы бая, да нет нынче такого; если и есть, он не хозяин своей воли и своего богатства. Враждуя с одними, из осторожности раздает скот другим, оказываясь в итоге обязанным доброй сотне людей. Думает, оказал милость, откликнувшись на их покорные просьбы. По глупости своей так думает. Он сам находится в зависимости от них. Ни щедрым, ни милосердным его не назвать. На родной земле со своим народом бьется, добром сорит, распинаясь перед недостойными. Там, где баи не находят между собой согласия, плодятся всякого рода проходимцы, стращают их и живут за их счет», — сказал когда-то мудрый казахский поэт.

Но сейчас, согласитесь, нет в нашем Отечестве ни «недостойных», ни «проходимцев», а есть облеченные властью и костюмами от Brioni свои же собственные чиновники.

Возьмем, к примеру, министерство культуры и спорта, известившее о Т3 млрд на празднование юбилея Абая. У минкульта все в полном порядке: есть повод, есть мероприятия и есть, самое главное, бюджет.

Недурственный как может показаться на первый взгляд.

А когда вице-министр культуры Нургиса Дауешов уточнил, что план охватывает 82 пункта и будут проведены более 500 мероприятий международного, республиканского и областного значения, кое у кого дух перехватило. Так как удивляться масштабам и громогласным заявлениям лично я перестал давным-давно, а просто разделил бюджет на 500. Получается, что в среднем на одно мероприятие потратят Т6 млн.

Впрочем, эта цифра более чем скромная, если учесть, с каким размахом и щедростью обычно Казахстан отметил юбилей тогда еще Астаны (сейчас уже Нур-Султана) и встретил гостей EXPO-2017.

Для сравнения несколько слов о 20-летнем юбилее столицы, который случился 9 июля 2018 года. Еще в апреле 2018 года в сенате в ходе обсуждения поправок в республиканский бюджет на 2018-2020 годы тогдашний вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков поделился новостью, что Т18,8 млрд предусмотрено на проведение 85 мероприятий в рамках празднования 20-летия Астаны. Тогда же вице-министр выразил надежду провести мероприятия «с достоинством».

Произведу еще одно арифметическое действо, и выясняю, что в среднем одно мероприятие, проведенное «с достоинством» обошлось бюджету в более чем Т221 млн. После такой интересной цифры не может не появиться предположение, что градус радости от Т18,8 млрд у бывшего вице-министра Мусайбекова был существенно выше, чем у Дауешова от Т3 млрд.

Как говорится, почувствуйте разницу.

Пока некоторые из вас удивляются и охают, приведу данные аналитиков, согласно которым за пять лет подготовки к международной выставке EXPO-2017, которая открылась 10 июня в Астане, было потрачено Т565,1 млрд из бюджета. Значит каждый год выставки обошелся налогоплательщикам в среднем по Т113,02 млрд.

Как раз после такой цифры выражение «почувствуйте разницу», как говорится, не пробивает.

Ну, и напоследок можно слегка пробежаться по госпрограммам, которые властями преподносятся населению, нам с вами, чуть ли не как манна небесная, некий универсальный способ решения многих проблем. Так на «Нурлы жол» направили Т4,5 трлн, «Нурлы жер» – Т1,6 трлн, «Дорожную карту бизнеса-2020» – Т261,4 млрд, на развитие агропромышленного комплекса – Т2,8 трлн, «Енбек» – Т510,6 млрд, государственная программа индустриально-инновационного развития (ГПИИР) – Т878,3 млрд, программу развития образования и науки – Т1,9 трлн, «Денсаулык» – Т944,9 млрд, госпрограмму развития регионов – Т1,7 трлн, госпрограмму развития и функционирования языков – Т36,1 млрд, «Цифровой Казахстан» – Т141 млрд, госпрограмму развития туротрасли – Т1,4 трлн, госпрограмму по противодействию религиозному экстремизму и терроризму – Т270,1 млрд.

И после такого долгого перечисления длинных цифр, которые даже суммировать страшно, очень хорошо ложатся другие слова назидания Абая.

«Или все-таки наступят светлые дни, когда люди забудут воровство, обман, злословие, вражду и устремятся к знаниям, обучатся ремеслу, начнут добывать богатства честным, достойным путем. Вряд ли наступят такие дни. Сейчас на каждые сто голов скота зарятся двести человек. Разве они утихомирятся, пока не уничтожат друг друга?» — вопрошал великий поэт-мыслитель.

Пессимизм Абая можно понять. Почему? Потому что и мы, по большому счету, пессимисты. Даже после того, как по части госпрограмм чиновники отчитались, внешние и внутренние мигранты не стали жить комфортнее, бизнес не пошел в гору, сельчане не завали рынки сельхозпродукцией, безработных не стало меньше, Казахстан не развивается семимильными шагами, здоровье людей не сильно укрепилось, и далее по списку.

Тогда как объективная реальность, данная нам в ощущении, свидетельствует о повсеместном и неконтролируемом воровстве.

Так в декабре 2012 года департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью сообщил, что в Нур-Султане из программы ГПИИР украли свыше Т3 млрд. В ноябре 2013 года заместитель председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Андрей Лукин сообщил СМИ, что более Т6 млрд украли коррупционеры из госпрограмм с начала года. В конце октября 2019 года стало известно, что сумма ущерба при строительстве системы легкорельсового транспорта (ЛРТ) в столице выросла до Т1 млрд. Как отметил тогда руководитель второго департамента Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов, по делу признано подозреваемыми шесть человек, в том числе и четверо должностных лиц акимата.

Но ведь воруют не только из мегапроектов, но и кто угодно и где только можно.

Например, в 2017 году за хищение $680 тыс. при строительстве здания посольства Казахстана в Минске осужден старший бухгалтер посольства РК в Беларуси Аскар Сейдуалиев.

Вся описанная в статье картина заставляет сильно нервничать по поводу Т3 млрд, выделенных на празднование 175-летия Абая.

Кстати, сегодня к нам в гости зашел автор серии книг «Ситуативный казахский» Канат Тасибеков, который опасается, что львиная доля бюджета уйдет на какой-нибудь сабантуй, где будут прославлять Абая, встречать в пятизвездочных отелях иностранных гостей и кушать очередной рекордный по размерам бешбармак. А о переиздании произведений великого поэта, переводе их на другие языки мира, развитии творчества великого поэта-мыслителя просто-напросто забудут.

Чтобы не забыли, стоит взять еще одну выдержку из слов назидания Абая: «Мой тебе совет – можешь не женить сына, не оставлять ему богатых сокровищ, но обязательно дай ему русское образование, если даже придется расстаться тебе со всем нажитым добром. Этот стоит любых жертв. Бога почитай, людей стыдись! Если хочешь, чтобы сын твой стал человеком, отдай его в учение! Не жалей добра! Останется он необразованным негодяем, кому от этого польза? Станет ли он утешением для тебя? Будет ли счастлив сам? Облагодетельствует ли свой народ?» — вещал великий поэт-мыслитель.

Меня опасения известного в Казахстане Тасибекова и Абая Кунанбаева тоже слегка напрягли. И, как обычно, в такие моменты в голове возникают смутные подозрения…

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