Алматы. 21 января. КазТАГ – Украинский самолет в Тегеране был сбит двумя ракетами малой дальности, передает Bloomberg.

«В организации гражданской авиации Ирана представили второй предварительный доклад по произошедшей 8 января в небе над Тегераном трагедии. Так, стало известно, что пассажирский самолет украинской компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ – КазТАГ) потерял управление, а затем упал на землю после того, как был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух», — говорится в сообщении во вторник.

Согласно сообщению организации гражданской авиации Ирана, ракеты Tor-M1 были выпущены с земли по авиалайнеру МАО Boeing 737-800 с севера.

«Самолет вылетел из Тегерана в 6.12 по местному времени и потерял связь с управлением воздушного движения на высоте 8100 футов. Самолет исчез с экранов вторичного наблюдения в 6.15 и в 6.18 – с экранов первичного наблюдения. Самолет пролетел мимо жилого района, и его первый физический контакт с землей произошел в общественном парке. Самолет пока двигался через футбольное поле, близлежащие сельхозугодья и сады разорвало на части», — сообщили в организации подробности.

Как сообщается, для декодирования информации регистратора полетных данных и диктофона кабины у Ирана нет технических возможностей.

«Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков», — резюмируется в сообщении.

Напомним, утром 8 января Boeing 737, принадлежавший «Международным авиалиниям Украины», потерпел крушение рядом с аэропортом Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Самолет направлялся в Киев. По данным МВД Украины, на борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа. Все погибли. Большинство погибших оказались гражданами Канады и Ирана.

11 января Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной трагедии стала «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США. Зариф принес соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на полноценном признании Ираном вины за сбитый Boeing.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.

Позднее несколько военных объектов США в Ираке были атакованы крылатыми и баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя ситуацию, заявил, что Тегеран «предпринял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 устава ООН», назвав трусливым нападение на своих граждан и высокопоставленных чиновников убийство генерала Касема Сулеймани. Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но подчеркнул, что Иран намерен защищаться от любой агрессии. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что все нормально, сейчас, по его словам, идет оценка жертв и повреждений. Он добавил, что на сегодняшний день у США самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире, пообещав сделать в скором времени официальное заявление.

8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне конфликта США и Ирана провел в Акорде совещание по ситуации на Ближнем Востоке.