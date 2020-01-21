12 млрд евро инвестировали предприниматели Франции с 2008 года в экономику Казахстана

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Если завтра война… Если завтра война…
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Алматы. 21 января. КазТАГ – 12 млрд евро инвестировали предприниматели Франции с 2008 года в экономику Казахстана, сообщается на сайте министерства по делам Европы и иностранных дел.

«Благодаря инвестициям французского бизнеса в сумме 12 млрд евро Казахстан является ведущим экономическим и торговым партнером Франции в Центральной Азии. Казахстан заключил стратегическое партнерство с Францией, которое было подписано 11 июня 2008 года. (…) Об этом стало известно в ходе встречи главы министерства по делам Европы и иностранных дел Жана-Батиста Лемуана с министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым, которая состоялась 20 января», — говорится в сообщении.

По данным европейского ведомства, на переговорах были также затронуты традиционные области сотрудничества двух стран: аэронавтика, космические программы, железнодорожный транспорт.

«Также стороны отметили прогресс в агропромышленном секторе, цифровых технологиях, возобновляемых источниках энергии», — резюмируется в сообщении.

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