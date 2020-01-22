На месте Никольского базара в Алматы построят ЖК, торговцам дали срок до апреля

Новости 50 0

Алматы. 22 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. На месте Никольского базара в Алматы построят жилой комплекс (ЖК), торговцам дали время до апреля, сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин.

«Никольский базар изменил целевое назначение на строительство жилого комплекса», — сообщил Оразалин на брифинге в среду.

При этом он отметил, что сроки начала строительства еще не определены.

«Пока они не разработали проект, в архитектуру не обращались, только поменяли целевое назначение», — отметил руководитель управления.

По его словам, владельцы участка имеют право начать строительство в течение трех лет. Решение поменять целевое назначение было принято собственниками земельного участка.

При этом он сообщил, что торговля на Никольском базаре будет прекращена в апреле 2020 года.

Война Миров. Убийство Касема Сулеймани Война Миров. Убийство Касема Сулеймани
2738

«Там порядка 170 предпринимателей торгуют, но они получили уведомления еще осенью прошлого года, что только до апреля будет вестись торговля. 20-30% уже нашли альтернативные места, другим были предложены места на рынках «Жулдыз» и «Барыс-4». Этот процесс на контроле, он безболезненно проходит. Никого оттуда в одностороннем порядке не убирали», — сообщил руководитель управления.

По его словам, закрытие рынка не создаст проблем для жителей окрестных домов.

«В том квадрате ярмарка выходного дня. Алмалинский район сам по себе очень компактный и там большое количество гипермаркетов, есть ярмарка на Гоголя, есть базар «Береке», я такую проблему в этом не вижу», — сказал Оразалин.

Похожие материалы:

  1. Размещение летних площадок на крышах жилых домов запретят в Алматы
  2. При сильном землетрясении в Алматы повреждения зданий начнутся через 47 секунд
  3. Казахстан оказался на 116 месте в рейтинге соответствия геологической информации
  4. Иностранцев с 11 января освободят от регистрации в полиции Казахстана на срок до 30 суток
  5. В России сокращен срок оформления паспорта гражданина Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...