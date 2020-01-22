На месте Никольского базара в Алматы построят ЖК, торговцам дали срок до апреля

Алматы. 22 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. На месте Никольского базара в Алматы построят жилой комплекс (ЖК), торговцам дали время до апреля, сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин.

«Никольский базар изменил целевое назначение на строительство жилого комплекса», — сообщил Оразалин на брифинге в среду.

При этом он отметил, что сроки начала строительства еще не определены.

«Пока они не разработали проект, в архитектуру не обращались, только поменяли целевое назначение», — отметил руководитель управления.

По его словам, владельцы участка имеют право начать строительство в течение трех лет. Решение поменять целевое назначение было принято собственниками земельного участка.

При этом он сообщил, что торговля на Никольском базаре будет прекращена в апреле 2020 года.

«Там порядка 170 предпринимателей торгуют, но они получили уведомления еще осенью прошлого года, что только до апреля будет вестись торговля. 20-30% уже нашли альтернативные места, другим были предложены места на рынках «Жулдыз» и «Барыс-4». Этот процесс на контроле, он безболезненно проходит. Никого оттуда в одностороннем порядке не убирали», — сообщил руководитель управления.

По его словам, закрытие рынка не создаст проблем для жителей окрестных домов.

«В том квадрате ярмарка выходного дня. Алмалинский район сам по себе очень компактный и там большое количество гипермаркетов, есть ярмарка на Гоголя, есть базар «Береке», я такую проблему в этом не вижу», — сказал Оразалин.