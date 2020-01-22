Алматы. 22 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Ради покупки новой Toyota Camry казахстанец 2775 суток не должен есть, одеваться и отдыхать, сообщает корреспондент агентства.

Для начала берем данные среднемесячной заработной платы по регионам Казахстана от комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК – это Т191 129 в III квартале 2019 года.

Сначала о «корейцах».

Так, автомобиль Hyundai Accent с объемом двигателя 1,6 л и автоматической коробкой передач стоит Т7,29 млн, а немного более навороченная – Т7,39 млн.

Между тем у ее прямого конкурента – Kia – ценник доступнее. Автомобиль Kia Rio NEW серии Comfort с объемом двигателя 1,6 л и автоматической коробкой передач стоит Т6,29 млн, серии Premium – Т7,19 млн.

Путем простого арифметического действия выясняем, что казахстанец для того, чтобы купить приличную по комплектации Hyundai Accent должен потратить почти 39 зарплат, Kia Rio NEW Premium – около 38 зарплат.

Теперь о «россиянах».

На официальном сайте дилера LADA Granta FL liftback с двигателем объемом 1,6 л с автоматической коробкой передач и в исполнении Classic стоит Т3,61 млн, а LADA Vesta с таким же объемом двигателя, «автоматом» и в люксовом исполнении – Т5,09 млн.

Еще раз делим цену на зарплату. Чтобы стать счастливым обладателем Granta казахстанцу придется не тратить на себя ни тиына почти 19 месяцев, Vesta – много больше 26 месяцев.

И, особенно для жителей Алматы, о «японцах».

К примеру, Toyota Corolla NEW с объемом двигателя 1,6 л с вариатором в комплектации «Комфорт» стоит Т8,61 млн, в комплектации «Престиж» – Т10,618 млн.

Ну, и в виде исключения дадим ценники на Toyota Camry 70. В комплектации «Классик» с двухлитровым двигателем и «шестиступкой» она стоит от Т10,76 млн, в комплектации «Люкс» с 3,5-литровым двигателем и «восьмиступкой» – от Т17,68 млн. Когда речь заходит о ценах с приставкой «от», следует ожидать роста цены, как минимум, на 15-20%.

После простых вычислений выясняется, что житель Казахстана, чтобы приобрести престижную версию Toyota Corolla NEW, должен выполнить три «не»: не кушать, не одеваться, не отдыхать почти 1667 дней и ночей, а чтобы иметь счастье какой-то период времени провести за рулем 3,5-литрового Toyota Camry 70 с восьмиступенчатым «автоматом» – чуть больше 2775 дней и ночей.