Назначен зампред «КазМунайГаза»

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Назначен заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ), сообщает пресс-служба нацкомпании.

«С 21 января 2020 года заместителем председателя Правления по стратегии, инвестициям и развитию бизнеса АО НК «КазМунайГаз» назначен Абдулгафаров Дастан Елемесович. Он будет ответственным за реализацию Стратегии развития НК КМГ, формирование и контроль исполнения бизнес-плана, эффективное управление портфелем инвестиционных проектов, реализацию сделок по приобретению новых активов и расширению действующих бизнес-направлений национальной компании», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что ранее Абдулгафаров занимал должность руководителя аппарата – управляющего директора по развитию КМГ.

«В группе компаний КМГ работает более 17 лет. В разные годы занимал позиции директора департамента развития новых проектов АО «НМК «КазМунайТениз», управляющего директора по развитию бизнеса, заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», — уточнили в пресс-службе.