Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Живой скот стоимостью $105 млн вывез за два года Узбекистан из Казахстана, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен».

«Мы видим, что за два года узбеки вывезли из Казахстана живой скот на $105 млн. Можно спрогнозировать, сколько еще они могут вывезти, согласно их остатку финансов, а это порядка $120 млн. По сути, Узбекистан может вывезти еще столько же поголовья скота! Это значит – наращивание собственного поголовья скота, а не убой», — заявил первый заместитель председателя правления НПП Эльдар Жумагазиев.

В нацпалате уточнили, что за 2019 год показатель экспорта живого скота в сравнении с 2018 годом вырос практический в три раза и достиг 156 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС) и в семь раз – мелкого рогатого скота (МРС) – 263 тыс. голов.

«При этом казахстанские мясокомбинаты загружены на 45-50%, а цены на продукцию мясного животноводства растут. В этой ситуации МСХ вводит запрет на экспорт живого скота. НПП «Атамекен» согласовывает запрет экспорта живого скота на шесть месяцев, и вместе с тем считает необходимым проработать механизм по сохранению конкурентной цены на внутреннем рынке для фермеров за счет внедрения стимулирующих мер для переработчиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что субсидии предоставляются при покупке племенного КРС – Т150 тыс. (при покупке местного племенного) и Т225 тыс. (при покупке импортного племенного КРС).

«И если мы экспортируем живой племенной КРС, тогда получается, мы субсидируем Узбекистан от Т150 тыс. до Т225 тыс. за голову. Если товарный скот продает узбекам откормплощадка, размер субсидирования Узбекистана составит порядка Т20 тыс. – Т30 тыс. за голову из расчета Т200 за кг привеса», — добавили в НПП.

Отмечается, что Узбекистан утвердил свою программу по реализации проекта «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» с участием Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР).

«В рамках данной программы Узбекистан получил долгосрочные займы от МБРР и МАР до 2042 года с льготным периодом пять лет и дополнительно вложит собственные средства. Общая стоимость программы составляет $227,8 млн», — уточнили в нацпалате.

В «Атамекене» предложили усилить контроль на госгранице.

«Потому что вывозится маточное поголовье скота, а это стратегически невыгодно для Казахстана, учитывая политику соседа. Многомиллиардная государственная поддержка, которая оказывается для наращивания маточного поголовья скота, сведется к нулю. Кроме того, необходимо должным образом наладить контроль за вывозом маточного поголовья, в целом, за передвижением скота! Одним из решений может быть интеграция информационных систем ИАСУ при выдаче ветсертификата, ИСЖ при сверке скота по половому признаку, Астана-1 при таможенных процедурах и операциях, которая также позволит внедрить систему управления рисками», — сказано в сообщении.

Также в НПП приводят мировой опыт.

«К примеру, Австралия является одним из мировых лидеров по экспорту КРС. В среднем Австралия ежегодно экспортирует говядину на сумму $6,4 млрд, а в живом виде – $1 млрд, где преимущественно племенной КРС с высокой стоимостью или 13,5% от общего объема. Бразилия экспортирует говядину на сумму $5,4 млрд, живьем – $0,5 млрд. Соотношение 1 к 10. В Казахстане же ситуация противоположная! В 2019 году экспортировано живого скота на сумму $74 млн, а говядины всего на $16,6 млн», — добавили в нацпалате.

Кроме того, в НПП отмечают, что в Казахстане отсутствует конкретная методика определения видов и размеров субсидий – кому и сколько выдавать.

«Вследствие чего, последняя госпрограмма развития АПК концептуально менялась три раза, а действующие правила субсидирования за последние пять лет менялись 47 раз! К примеру, согласно научно обоснованным расчетам себестоимость 1 кг живого КРС от выращивания до откорма составляет порядка Т560», — отмечают в палате.

Учитывая минимально установленные нормативы господдержки мясного КРС, доля субсидий, как отмечается, составляет от Т200 до Т300 на 1 кг, в зависимости от происхождения скота (местный или импортированный).

«За счет субсидий возмещается от 30 до 55% затрат содержания и откорма скота. Это самое дотируемое направление сельского хозяйства страны. Для сравнения, по зерновым, зернобобовым и масличным культурам доля базовых субсидий не превышает 17-20% от себестоимости», — сказал первый замглавы нацпалаты.

В целях изменения ситуации, в НПП считают необходимым разработать и утвердить на законодательном уровне методологию по предоставлению субсидий в сфере АПК, на опыте развитых стран.

«При согласовании запрета на вывоз «Атамекен» акцентировал внимание на выплате разницы в виде субсидий фермерам при высокой цене на мясо или живой КРС на рынках сопредельных государств. Во-первых, это стабилизирует внутренний рынок и решит вопрос перетока и самое главное обеспечит рентабельность фермеров. И только дополнительной мерой для обеспечения доходности фермеров должна быть возможность экспортировать живой скот. Только при полной загрузке мясоперерабатывающих пунктов и при наличии излишков поголовья должна быть установлена квота на экспорт живого скота, от всего объема экспорта говядины», — сказал Жумагазиев.

За время запрета, как ожидается, планируют решить следующие ключевые вопросы: проработать методологию по нормативам субсидий; пересмотреть систему ветеринарного контроля и прослеживаемость живого скота; обеспечить эффективный мониторинг экспорта живого скота.

Напомним, 20 января в министерстве сельского хозяйства Казахстана заявили о планах установить полный запрет на вывоз живого поголовья КРС и МРС всех половозрастных групп. Как заявили в МСХ, «массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию». Кроме того, добавили в ведомстве, «сложившаяся ситуация привела к снижению загрузки казахстанских мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок». В среднем, по данным минсельхоза, «за 2019 год они были загружены менее, чем на половину от своей мощности». В минсельхозе считают, что «основной причиной их недозагрузки стал дефицит сырья, сложившийся в результате высокого уровня экспорта живого скота».