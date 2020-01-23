Аким Байконырского района Нур-Султана признался во взяточничестве

Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Аким района Байконыр Аскар Есилов признал получение взятки, сообщил старший следователь первого департамента агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

«Да, действительно антикорупционной службой выявлен факт получения взятки акимом района Байконур. Он подозревается в получении взятки в виде последней модели iPhone от представителя частной компании за содействие в получении субподрядных работ по благоустройству района Байконур города Нур-султан, а также за общее покровительство. В настоящее время дело находится на стадии расследования. Подозреваемые признали вину и заявили об окончании расследования в ускоренном порядке», — сообщил Бигайдаров на брифинге в четверг.

При этом на момент написания статьи материал об избрании меры пресечения акиму в суд не поступал.

Напомним, 21 января КазТАГ со ссылкой на источник сообщил, что аким Бостандыкского района Нур-Султана Аскар Есилов задержан и помещен в ИВС департамента полиции столицы. Позже стало известно, что Есилов был задержан 20 января по подозрению во взятках в виде iPhone 11Pro и Т4 млн.