Премии страховщиков Казахстана на 1 января 2020 года превысили Т0,5 трлн

Aлматы. 23 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Премии страховщиков Казахстана на 1 января 2020 года превысили Т508,5 млрд, сообщил Нацбанк РК.

«Премии по добровольному личному страхованию на 1 января составили около Т206 млрд или 40,5%, а премии по добровольному имущественному страхованию – Т179,6 млрд или 35% от всех премий по договорам страхования. При этом, премии по обязательному страхованию составили Т122,9 млрд и чуть превысили 24%», — следует из отчета Нацбанка, размещенного на его официальном сайте в четверг.

В добровольном личном страховании премии по страхованию жизни составили Т76,9 млрд, по аннуитетному страхованию – Т71, 4 млрд, на случай болезни – Т34,1 млрд, от несчастных случаев – Т23,6 млрд. Лидер по премиям в добровольном имущественном страховании – страхование имущества – Т95,1 млрд.

В обязательном страховании лидирует по премиям гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств – Т76,7 млрд.

Страховые выплаты по договорам прямого страхования составили на1 января 2020 года Т196,9 млрд: по обязательному страхованию выплачено Т35,1 млрд, по добровольному личному страхованию – Т40,6 млрд, добровольному имущественному страхованию – Т121,2 млрд.

Наиболее высоки, по данным Нацбанка, выплаты по страхованию имущества – Т63,4 млрд.