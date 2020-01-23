Госдума приняла инициированные Путиным поправки в Конституцию России

Алматы. 23 января. КазТАГ – Государственная дума приняла инициированные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поправки в Конституцию РФ, сообщает ТАСС.

«Госдума в четверг приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции, предусматривающий в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства», — говорится в сообщении в четверг.

Изменения вносятся в главы Конституции с третью по восьмую и затрагивают 22 статьи. Первая, вторая и девятая главы меняться не будут.

Законопроект был принят единогласно: за него проголосовали 432 депутата.

«В первом чтении решение принято», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отмечается, что следующим этапом станет подготовка поправок ко второму чтению, которое может состояться уже в середине февраля.

«Помимо непосредственно субъектов законодательной инициативы, предложения по поправкам будет собирать созданная указом президента рабочая группа, в которую вошли законодатели, общественные деятели, эксперты. Профильный думский комитет по госстроительству и законодательству установил для приема поправок срок в 15 дней с момента принятия инициативы в первом чтении», — сказано в сообщении.

В основном чтении президентский проект закона предлагается рассмотреть на пленарном заседании 11 февраля, сообщил Володин перед голосованием по документу.

«Нам крайне важно продолжить начатую работу в рамках комитета, фракций, чтобы выйти в соответствии с предлагаемым решением на 11 февраля для рассмотрения законопроекта во втором чтении», — добавил Володин.

В основу законопроекта легли тезисы, изложенные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.