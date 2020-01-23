Юбилейную эмблему 25-летия Конституции утвердили в Казахстане

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Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Юбилейную эмблему 25-летия Конституции утвердили в Казахстане, сообщает пресс-служба Конституционного совета РК.

«Конституционным советом в рамках празднования 25-летия Конституции Республики Казахстан разработана юбилейная эмблема (логотип) 25-летия Конституции Республики Казахстан, которая утверждена государственным секретарем Республики Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что логотип будет использоваться для единого оформления мероприятий по организации и проведению 25-летия Конституции всеми государственными органами, неправительственными организациями, учебными заведениями и другими учреждениями.

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