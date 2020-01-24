Алматы. 24 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Из Узбекистана в Казахстан въезжают вдвое больше людей, чем в обратном направлении, сообщает узбекский государственный комитет по статистике.

«Наибольший поток иностранных граждан в нашу республику был отмечен из Казахстана – 2456,8 тыс. лиц (29,7% от общего числа всех прибывших). Основная часть граждан Республики Узбекистан, выехавших в соседние страны (42,4%), приходится на отток в Казахстан (5480,6 тыс. человек)», — говорится в сообщении о данных за январь-декабрь 2019 года.

Сразу вслед за Казахстаном по притоку иностранных граждан в Узбекистан идут Таджикистан (2389,5 тыс. лиц, 28,9%), Кыргызстан (1533,7 тыс. лиц, 18,5%), Россия (592,4 тыс. лиц, 7,2%), Туркменистан (629,6 тыс. лиц, 7,6%) и Беларусь (20,4 тыс. лиц, 0,2%).

На втором месте по отбывшим из Узбекистана находится Кыргызстан (29,9%, 3871 тыс. человек), и далее Россия (10,2%, 1323,9 тыс. человек), Таджикистан (11,7%, 1510 тыс. человек), Туркменистан, Беларусь и Азербайджан (92,8 тыс., 13,7 тыс. и 13,5 тыс. человек соответственно).