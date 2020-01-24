Полиция Испании отвергла версию о насильственной смерти Сабалакова – МИД РК

Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Полиция Испании отвергла версию о насильственной смерти Марата Сабалакова, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«Наш консул выехал на место происшествия, расположенное в 500 км от Мадрида. Полиция Испании провела расследование и пришла к выводу, что смерть ненасильственная. Он умер от болезни. Родственники уже уведомлены. Его тело привезут в течение двух-трех дней», — сообщил корреспонденту МИА КазТАГ в пятницу официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Напомним, 16 января стало известно, что бывший почетный консул Словакии в Казахстане Марат Сабалаков найден мертвым в испанском городе Аликанте. Выдвигалась версия, что у 53-летнего бизнесмена из Алматы неожиданно началось сильное внутреннее кровоизлияние, которое привело к сильным судорогам, в результате чего он несколько раз падал в доме, пока не вышел на улицу, где он упал, ударившись головой, после чего скатился с лестницы.