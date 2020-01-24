Тенге за 2019 год укрепился на 0,4% – Нацбанк

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Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. За 2019 год тенге укрепился на 0,4% – до Т382,6/$1 на конец года, заявил председатель Национального банка (НБ) РК Ерболат Досаев.

«За 2019 год тенге укрепился на 0,4% – до Т382,6/$1 на конец года, тогда как в 2018 году он ослаб на 15,6%», — сказал Досаев, выступая на расширенном заседании правительства под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева в пятницу.

При этом, по его словам, на протяжении прошлого года обменный курс находился в достаточно узком диапазоне шириной 4,5% в пределах Т373-390/$1 по сравнению с коридором в 21% в 2018 году.

«Повышенное внимание в 2019 году со стороны общества придавалось проводимой валютной политике и курсу национальной валюты», — отметил глава Нацбанка.

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